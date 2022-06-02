شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين المفوضية الأوروبية و"موديرنا" بشأن مواءمة جداول تسليم لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توصلت المفوضية الأوروبية وشركة "موديرنا" الدولية لتصنيع الأدوية، اليوم، الخميس، إلى اتفاق لضمان مواءمة تسليم لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع احتياجات الدول الأعضاء. وذكرت المفوضية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم - أنه بناءً على هذه الاتفاقية، ستؤجل الشركة تسليم بعض الجرعات المخطط لها مبدئيًا للربع الثاني من عام 2022 إلى وقت لاحق من العام. بالإضافة إلى ذلك، في حالة حصول لقاح مُعدّل على تصريح تسويق من قبل وكالة الأدوية الأوروبي، فقد يتم تسليم جزء من الجرعات المقررة لأشهر أبريل ومايو ويونيو كلقاحات معززة تتكيف مع المتغيرات الحالية لـ كوفيد-19 اعتبارًا من سبتمبر وخلال أشهر خريف وشتاء 2022.

وأضاف البيان أن الاتفاقية ستسمح أيضًا بتسليم لقاحات تتكيف مع المتغيرات المستقبلية للفيروس، بمجرد الحصول على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، حتى تتمكن الدول الأعضاء من الاستجابة لأي تطورات وبائية في وقت لاحق من هذا العام ومواصلة دعم البلدان الشريكة على مستوى العالم.

وقالت مفوضة الصحة وسلامة الغذاء بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس إن هذه هي الاتفاقية الثانية مع مصنعي اللقاحات لتحسين ترتيبات التوريد ومواءمتها مع مستويات الطلب الحالية في الدول الأعضاء، معربة عن ترحيبها بشدة بهذا الاتفاق، متعهدة بمواصلة مراقبة الوضع عن كثب والاستعداد لتقديم المزيد من الدعم لحملات التطعيم الوطنية للدول الأعضاء وحدهم.