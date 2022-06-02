شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض تلف شبكية العين وأسباب الإصابة به؟ تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض كثيرة تصاب بها العين، ومنها تلف شبكية العين، هذا المرض الذي يؤثر علي الرؤية، وخلال التقرير التالي سنتعرف أكثر عن هذا المرض، وفقا لموقع "Medicinenet"و "healthline".

تعد شبكية العين هي الجزء المسئول عن استقبال الضوء ويحتوي علي أعصاب وخلايا حساسة للضوء وتسمي العصي المسئولة عن الرؤية في الإضاءة المنخفضة، والمخاريط المسئولة عن الرؤية في ضوء النهار، ولذا فشبكية العين تستقبل الضوء الذي يمر بالعدسة وتقوم بتحويل الضوء إلي إشارات عصبية تنقل للمخ لتوضيح الصورة.

وقدم التقرير العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بتليف شبكية العين، ومنها:

-مرض السكر:

تتعرض الأوعية الدموية في التدهور لمرضي السكر، وقد تصبح مسدودة أومشوهة، ويتعرض الشخص للإصابة بتراكم السوائل مما يعرض الشخص لضعف في الرؤية، وهذا يعرض الأوعية الدموية لنزيف وتهيج شديد مما يترتب إلي تلف الشبكية.

-ارتفاع ضغط الدم:

عدم انتظام نسبة ضغط الدم يعد من الأمور المسببة للإصابة بتلف شبكية العين، بسبب أن ارتفاع نسبة ضغط الدم قد تتسبب في حدوث نزيف للأوعية الدموية لشبكية العين، ويسبب التلف.

-الأورام:

قد يصاب البعض بأورام في الشبكية وتؤدي للتعرض لتلف بها.

-التهاب الشبكية الصباغي:

يعد من الأمراض الوراثية التي يصاب بها البعض، ويؤدي إلي تدهور شبكية العين، ويتسبب في فقدان الرؤية.

-فقر الدم المجلي.

وقدم التقرير العديد من الأعراض المرتبطة بتلف شبكية العين، ومنها:

-زغللة في الرؤية.

-ظهور بقع عائمة.

-ظهور بقع سوداء.

-عدم القدرة علي القراءة.

-انخفاض أو فقدان الرؤية.

-قد يتعرض الأشخاص المصابين لفقدان البصر المفاجيء.

وعن طرق علاج تلف شبكية العين، أوضح التقرير أنه من الممكن أن تتم عن طريق جراحة الليزر، أو التخثر الضوئي للأوعية الدموية غير الطبيعية، حقن الغاز أوالهواء لعلاج انفصال الشبكية.