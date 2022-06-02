شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكملات غذائية تسبب مضاعفات خطيرة على صحتك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون المكملات والعلاجات التى لا تستلزم وصفة طبية خطيرة، فالمكملات الغذائية، لا تخضع لاختبار سلامة أو موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قبل طرح مكمل جديد فى السوق، لا توجد متطلبات تسرد عبوات المكملات الغذائية الآثار الضارة المحتملة، ولا توجد معايير للحد الأقصى لتناول الجرعة وفقًا للأطباء، إليك خمسة مكملات لا يجب أن تتناولها أبدًا، وفقا لما نشره موقع eatthis.

مكملات إنقاص الوزن

العديد من مكملات إنقاص الوزن لها تأثير مشابه للأمفيتامين، والذى يمكن أن يكون خطيرًا للغاية، قالت الدكتورة جلوريا فيريت: "إن العديد من حبوب الحمية ليست حتى قانونية، حتى تلك التى يمكن أن تجدها على أرفف المتاجر، يمكن أن تكون العديد من منتجات حبوب الحمية تسبب مشاكل صحية كبيرة أو الوفاة، اختبر الخبراء فى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعض منتجات النظام الغذائى ووجدوا أن 70% منها ملوثة بمواد خاضعة للرقابة وأدوية مصادرة وأدوية موصوفة وعقاقير غير معتمدة في الولايات المتحدة.

مكملات تعزيز القدرة الجنسية

غالبًا ما تحتوى المكملات الغذائية التى لا تتطلب وصفة طبية والتى تدعى المساعدة فى علاج ضعف الضعف الجنسى على مكونات خطيرة ويجب تجنبها، لم تتم دراسة معظم المكملات الخاصة بالوظيفة الجنسية علميًا قد يكون لها تأثير وهمى، وهذا ليس بالأمر الهين، لكن فيما يتعلق بادعاءات زيادة الرغبة الجنسية، لم يتم إثبات ذلك بالتأكيد.

المكملات الغذائية لمحاربة كورونا

أظهرت دراسة من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو أن المنشورات عن منتجات كورونا المزيفة والعلاجات غير المعتمدة كانت تغمر وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية الوباء منتجات صحية مزيفة وعمليات احتيال مالية .

حبوب الكافيين

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من استخدام حبوب الكافيين، في حين أن مستهلكي منتجات الكافيين المتوفرة بشكل شائع مثل القهوة والشاي والصودا قد يكونون على دراية بتأثيرات الكافيين الأقل خطورة مثل العصبية والرعشة فقد لا يدركون أن منتجات الكافيين النقية عالية التركيز هذه أكثر فاعلية ويمكن أن تسبب آثارًا صحية خطيرة ، بما في ذلك ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة بشكل خطير ، والنوبات والموت ، القيء والإسهال والذهول والارتباك هي أيضًا أعراض تسمم الكافيين، يمكن أن تؤدي الظروف الموجودة مسبقًا إلى تكثيف تأثيرات الكافيين وتجعل هذه المنتجات أكثر خطورة على بعض الأفراد.