5 علامات تدل على أنك لا تتحملين اللاكتوز

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية لتناول الحليب لصحتك فهو غني بالبروتين، وفيتامين أ، ب1، ب2، ب12 ود، البوتاسيوم والمغنيسيوم بجانب كونه مشروباً مغذياً ومليئاً بالحيوية إلا أنه في المقابل قد يعاني البعض من عدم تحمل اللاكتوز نتيجة تناول الحليب.

يعد عدم تحمل اللاكتوز هو حالة تظهر بسبب انخفاض المستويات أو نقص إنزيم يسمى اللاكتاز في أجسامنا؛ مما يسبب إزعاجاً للقولون ويؤثر على وظائف الجهاز الهضمي ومع ذلك، إذا شعرت بالتعب بعد تناول كوب من الحليب مرة أو مرتين، فقد لا تكون مصاباً بعدم تحمل اللاكتوز، ولكن إذا شعرت بعدم الارتياح في كل مرة تستهلك فيها الحليب أو الآيس كريم أو أي منتج ألبان آخر، فقد يكون هناك سبب للقلق.

أعراض عدم تحمل اللاكتوز

يمكن أن تتراوح أعراض عدم تحمل اللاكتوز بين الغازات والانتفاخ إلى الإسهال الشديد والتشنجات في أسفل البطن، وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب؛ للحصول على المساعدة.

إذا بدأت في الشعور بالانتفاخ في غضون ساعة أو ساعتين من تناول الحليب، أو كنت تعاني/تعانين من مشاكل مثل الغازات وانتفاخ البطن، فأنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز.

في ما يلي بعض الأعراض الأكثر شيوعاً وتشير إلى عدم تحمل اللاكتوز:

1. الغازات

إذا شعرت بغازات وعدم ارتياح في أسفل البطن، أو كنت تعاني من مشاكل انتفاخ البطن بعد تناول الحليب، فربما حان الوقت لوضع كوب الحليب جانباً على الفور.

على الجانب الآخر إذا برز بطنك في غضون ساعة أو ساعتين من تناول الحليب أو منتجات الألبان، فهذا علامة عند من يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

2. الإسهال

يمكن أن يكون الإسهال مشكلة أخرى في البطن يسببها عدم تحمل اللاكتوز. البراز الرخو أو الرغوي هو أمر شائع لدى الأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

3. القيء

عندما نتقيأ في كل مرة نستهلك فيها منتجات الحليب، فقد نكون مصابين بعدم تحمل اللاكتوز، ونحتاج إلى تناول بدائل أخرى.

4. ألم في حركة الأمعاء

أحياناً يشكو الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أيضاً من الألم، وحركات الأمعاء غير المنتظمة. هذا أيضاً بسبب الاضطراب الذي يحدث في القولون.

5. الحمى المستمرة

في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي عدم تحمل اللاكتوز أيضاً إلى ارتفاع درجة الحرارة والتعب المستمر لمدة 4-6 أيام.

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