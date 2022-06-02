وجبات سناك دايت .. تمنحك الشبع وتساعد على انقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - هل تبحثين عن رجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد، وحرق الدهون؟ إليك وجبات سناك دايت صحية ولذيذة يمكن أن تساعدك على تخسيس الوزن.

فقد تساعد تناول وجبة خفيفة صحية ومتوازنة على تعزيز طاقتك وتزويد جسمك بالعناصر الغذائية الضرورية. فيما يلي 5 وجبات سناك دايت.

وجبات سناك دايت:

1.تفاح وزبدة فول سوداني طبيعية

تفاحة واحدة متوسطة الحجم: 95 سعرة حرارية.

ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني الطبيعية: 95 سعرة حرارية.

مجموع السعرات الحرارية لمزج الفول السوداني والتفاح 190 سعرة حرارية.

يمكن أن تساعدك الوجبات الخفيفة المكونة من زبدة الفول السوداني والتفاح على الشبع، فهي تحتوي على البروتين الذي يمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يقلل من الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن.

تعتبر زبدة الفول السوداني الطبيعية مصدراً رائعاً للبروتين النباتي، كما أن التفاح غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تشير الدراسات إلى أنها قد تساعد في إنقاص الوزن، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان. وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

2.الجبن والأناناس

تحتوي الجبن القريش على 90 سعرة حرارية.

- نصف كوب أناناس 41 سعرة حرارية.

مجموع السعرات الحرارية 131 سعرة حرارية

بالإضافة إلى البروتين الذي يساعدك على الشعور بالشبع، فإن الجبن القريش مليء أيضاً بالكالسيوم الذي يمكن أن يساعد في دعم صحة العظام.

يمكن تناوله بجانب الأناناس، الذي يحتوي على البروميلين، وهو مركب غني بمضادات الالتهابات التي يمكن أن تساعد أيضاً في الهضم .

بالإضافة إلى ذلك تعتبر فاكهة الأناناس من الفواكه الصحية ذات السعرات الحرارية المنخفضة .

3. الفاكهة والزبادي اليوناني

كوب واحد من الفراولة 53 سعرة حرارية.

عبوة واحدة من الزبادي اليوناني العادي 100 سعرة حرارية.

إجمالي السعرات الحرارية 153 سعرة حرارية.

في حين أن الزبادي قد يبدو خياراً صحياً، إلا أن العديد من أصناف النكهات مليئة بالسكر المضاف. يمكن أن تؤدي السكريات المضافة بسهولة إلى زيادة استهلاك السكر المرتبط بالسمنة .

تعتبر الفراولة خياراً رائعاً؛ لأنها مليئة بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض الكلى والقلب والأوعية الدموية الناتجة عن أضرار الجذور الحرة .

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزبادي اليوناني على البروبيوتيك، والذي قد يكون له فوائد مثل الحفاظ على ميكروبيوم صحي وصحة القلب والأوعية الدموية.



4. الحمص والجزر

ملعقتان كبيرتان من الحمص 60 سعرة حرارية.

كوب واحد من الجزر النيئ 50 سعرة حرارية.

مجموع السعرات الحرارية 110 سعرات حرارية



فوائد هذه الوجبة الخفيفة ذات شقين: أولاً، يعتبر الحمص مصدراً جيداً للبروتين والألياف، وكلاهما يساعدك على الشعور بالشبع .

أما الجزر فهو يحتوي على بيتا كاروتين، والذي يحوله جسمك إلى فيتامين أ ويمكن أن يفيد فيتامين أ البصر وجهاز المناعة والكوليسترول، بالإضافة إلى أن تناول المزيد من الخضروات يمكن أن يساعد بشكل عام.

فقدان الوزن



5. الموز واللوز مع الزبادي

موزة واحدة متوسطة الحجم 105 سعرات حرارية.

ربع كوب من اللوز 207 سعرات حرارية.

مجموع السعرات الحرارية 312 سعرة حرارية

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، وينصح أخصائيو التغذية بالموز كوجبة خفيفة لإنقاص الوزن، وذلك لأن الموز يحتوي على البكتين الذي يجعلك ممتلئة أما اللوز فهو وجبة خفيفة أيضاً يساعد إضافتها إلى الزبادي وشرائح الموز على منحك الشبع لفترة أطول.

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