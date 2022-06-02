شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سهلة يجب اتباعها لتجنب اسمرار الجلد فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يؤدى إلى اسمرار الجلد، وهى عملية طبيعية يقوم بها الجسم كإجراء وقائي من أشعة الشمس، يحدث هذا عندما يزداد عدد الصباغ المسمى الميلانين الموجود تحت الجلد لتشكيل درع عبر الجلد المعرض لأشعة الشمس، وتعمل صبغات الجلد هذه كدرع لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية والأضرار التى قد تسببها، وفى التقرير التالى نوضح طرق الوقاية، وفقا لما نشره موقع doctor.ndtv.

لتجنب أو تقليل اكتساب السمرة هذا الصيف:تجنب الشمس:

لا شك أن أفضل طريقة لمنع التعرض للاسمرار الجلد من الشمس هي تجنبها تمامًا، لا تتسبب الشمس في تغميق لون بشرتك فحسب بل إن البقاء تحت أشعة الشمس لفترات طويلة يمكن أن يتسبب في ظهور التجاعيد، تجنب مغادرة المنزل في فترة بعد الظهر أو حمل المظلات وتقليل الاتصال باستخدام السيارة للسفر.

وضع الكريم الواقي من الشمس:

تعتبر كريمات الوقاية من الشمس جزءًا أساسيًا من الحفاظ على بشرة صحية وخالية من الاسمرار، يقترح الأطباء استخدام واقي الشمس طوال العام وليس خلال فصل الصيف فقط، لأن الشمس لا تسبب تسمير البشرة فقط ولكن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يمكن أن يتسبب في تأثير الأشعة فوق البنفسجية سلبًا على بشرتنا. فهو لا يغمق بشرتنا فحسب ، بل قد يتسبب أيضًا في ظهور التجاعيد على المدى الطويل.

التقشير:

التقشير طريقة رائعة لتنظيف البشرة وتجديدها، تأكدي من قراءة محتويات المقشر وتجنبي المقشرات التي قد تحتوي على قشور الفاكهة أو غيرها من المكونات القاسية، قد تتسبب المقشرات القاسية في تمزق بشرتك وتجعلها أكثر تعرضًا للأوساخ والغبار والشمس، يمكن أن يكون مقشر السكر والعسل اللطيف محلي الصنع فعالًا جدًا أيضًا، افركي جسمك مرتين في الأسبوع قبل الاستحمام متبوعًا بالترطيب ووضع واقي من الشمس لتقليل السمرة.

شرب الماء:

ثبت مرارًا وتكرارًا أن شرب الكثير من الماء مفيد للغاية للجسم ، وقائمة الفوائد لا حصر لها، إضافة إلى ذلك ، فإن شرب الماء بكميات كبيرة خلال فصل الصيف يساعد جسمك على الترطيب والتجديد، شرب الكثير من الماء يساعد بشرتك في إصلاح خلاياها وتقليل السمرة.