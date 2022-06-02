شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صحة الأذن وتنظيفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سبق لك أن شعرت بالحاجة إلى تنظيف تلك الكتلة المزعجة من شمع الأذن عن طريق إدخال جسم صلب؟ الآن توقف عن هذه العادة، وفقا للخبراء فإن المحافظة صحة الأذن لا تقل أهمية عن أى جزء آخر من الجسم، فيمكن أن يؤثر عدم تنظيفها على السمع ويمكن أن يؤدى إلى فقدان السمع وفقا لموقع healthline.

صحة الأذن.. ما يجب فعله وما لا يجب فعله

إليك بعض الأشياء التي يمكن أن تساعدك في تعزيز صحة الأذن:

عند الذهاب إلى حمام السباحة أو الاستحمام أو التعرض للماء، تأكد من حماية أذنيك لتجنب دخول الماء بهما .

تمامًا مثل أي جزء آخر من جسمك، قم بفحص أذنك وسمعك من قبل الطبيب بانتظام .

إذا كان تعرضك للضوضاء الصاخبة أمرًا لا مفر منه (على سبيل المثال الآلات الصاخبة أو الطلقات النارية أو ما إلى ذلك)، فتأكد من ارتداء سدادات واقية فوق أذنيك .

تجنب الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة، والضوضاء، أو أي صوت لفترة طويلة من الزمن، فهذا يمكن أن يضر سمعك بشكل كبير .

تجنب وضع أشياء مثل أعواد الأسنان، والعصي، وأقلام الرصاص، وما إلى ذلك فى أذنك لأى غرض من الأغراض لأنها قد تسبب إصابة .

عندما تواجه مشكلة عند إزالة شمع الأذن، لا تحاول أبدًا القيام بذلك فى المنزل واطلب المساعدة من متخصص.

إليك ما يجب عليك تجنبه لتعزيز صحة أذنك: