شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تحصل على فوائدها الصحية .. 5 أطعمة يجب نقعها قبل تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل الجسم على الكثير من الغذاء من تناول الأطعمة التي ننقعها قبل الأكل بسبب الزيادة الفورية في جودتها الغذائية، إنها تخفف من التعب وتحافظ على صحة المعدة وتوفر الطاقة للجسم، من خلال نقع هذه العناصر في الماء طوال الليل، فإنها تبدأ في التبرعم ، مما يزيد من قيمتها الغذائية وتتسرب من مثبطات التغذية مثل الأكسالات والفيتات، بصرف النظر عن ذلك، فإن نقع بعض الأطعمة مسبقًا يمكن أن يعزز جهاز المناعة في الجسم، ويمنع العديد من الالتهابات الفيروسية، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

الأطعمة التي يجب نقعها قبل الأكل هي: بذور الحلبة:

تحتوي بذور الحلبة على نسبة عالية من الألياف ، مما يساعد في تطهير الأمعاء، إنها أيضًا طريقة رائعة للتخلص من الإمساك، أضف ملعقة واحدة من بذور الحلبة إلى كوب من الماء واشربها أول شيء في الصباح، يجب تناول هذا العلاج المنزلي بشكل منتظم للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لديك.

بذور الكتان:

أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيرة في بذور الكتان، يمكن أن يساعد تناول بذور الكتان المنقوعة المرضى الذين يعانون من مشاكل الكوليسترول من خلال موازنة مستويات الكوليسترول الجيدة والسيئة في أجسامهم، تحتوي بذور الكتان أيضًا على ألياف غذائية تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، يجب أن يتم تناول هذا العنصر في أول شيء في الصباح للحفاظ على معدتك في حالة جيدة.

اللوز:

يصبح اللوز أكثر تغذية بعد نقعه طوال الليل، مما يوفر الراحة من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول السيئ ، يحسن تناول اللوز المنقوع الذاكرة ويمنح الجسم الطاقة.

المانجو:

السائل الأبيض منها يحتوي على مادة مضادة للمغذيات تسمى حمض الفيتيك، يساعد نقع المانجو قبل الأكل على ترشيح مثبط المغذيات هذا، يجعل المانجو أكثر هضمًا ، وأقل تسببًا للحرارة وكثافة المغذيات لذلك ، يجب على المرء أن ينقع قبل تناول المانجو.

الزبيب:

الزبيب غني بالحديد ومضادات الأكسدة ، مما يجعله مفيدة لصحتك، عندما تنقع الزبيب طوال الليل وتناوله في صباح اليوم التالي ، ستكون بشرتك صحية ومتوهجة، تعاني العديد من النساء من نقص الحديد ، مما قد يساعدك الزبيب في التغلب عليه.