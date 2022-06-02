شكرا لقرائتكم خبر عن ألم الذراع اليسرى لا يعنى فقط نوبة قلبية.. 5 أسباب أخرى يجب عدم تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفكرة الأولى التى تتبادر إلى الذهن عندما يقول شخص ما إنه يعانى من ألم فى ذراعه اليسرى هى أنه يمكن أن تكون نوبة قلبية، لكن هل الألم فى الذراع اليسرى يشير عادة إلى نوبة قلبية؟

وفقا لموقع "thehealthsite" قد يكون بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، ونعرض فيما يلى الأسباب الخمسة لألم الصدر (بصرف النظر عن النوبات القلبية). لماذا تشعر بألم فى ذراعك اليسرى؟ لماذا تشعر بألم فى ذراعك اليسرى؟ قد يكون الألم فى الذراع اليسرى علامة على حالات أخرى أيضًا، فيما يلى الأشياء الشائعة: أمراض الجهاز العضلى الهيكلى تشمل الحالات الشائعة الأخرى التى تتسبب فى ألم بالذراع اليسرى الحالات العضلية الهيكلية مثل التهاب مفاصل الكتف، قد يكون أيضًا بسبب داء الفقار الرقبية، والذى يظهر فى الغالب عند الأشخاص الذين يعملون على الكمبيوتر، إذا كنت أعسرًا وقضيت ساعات طويلة جالسًا أمام الكمبيوتر وتشعر بألم فى ذراعك اليسرى، فهذه علامة لاستشارة الطبيب لفحصها. أمراض الجهاز العضلى الهيكلى تشمل الحالات الشائعة الأخرى التى تتسبب فى ألم بالذراع اليسرى الحالات العضلية الهيكلية مثل التهاب مفاصل الكتف، قد يكون أيضًا بسبب داء الفقار الرقبية، والذى يظهر فى الغالب عند الأشخاص الذين يعملون على الكمبيوتر، إذا كنت أعسرًا وقضيت ساعات طويلة جالسًا أمام الكمبيوتر وتشعر بألم فى ذراعك اليسرى، فهذه علامة لاستشارة الطبيب لفحصها.





ضغط عنق الرقبةهناك حالة شائعة أخرى تسبب ألم الذراع اليسرى وهي ضغط عنق الرقبة على عصب معين، على سبيل المثال، إذا كان لديك ضغط جذر في منطقة الكتف ، فقد يؤدي ذلك إلى ألم في الذراع، أيضًا يمكن أن يؤدي ضغط إمداد العصب إلى الجزء السفلي من الحجاب الحاجز أو أي مضاعفات في الحجاب الحاجز إلى ألم في الذراع.





إصابات الكتففى بعض الحالات، قد تؤدى الصدمة أو الإصابة المرتبطة بالكتف إلى ألم فى الذراع، قد يظهر خلع الكتف أو الكسور فى منطقة الكتف أيضًا على شكل ألم في الذراع، يعد وجود ورم صغير فى منطقة الكتف أو بعض الأورام الشحمية أو كتلة الأنسجة الرخوة التى ينضغط عليها العصب فى الكتف علامة على القلق.





بعض أنواع العدوى قد تكون مفاجأة ولكن العدوى الموضعية يمكن أن تؤدى أيضًا إلى ألم فى الذراع اليسرى، على سبيل المثال، يمكن أن تسبب الإصابة بعدوى الهربس النطاقي ألمًا في الذراع بسبب التهاب منطقة الذراع.





وضعية النومإذا كان المريض ينام بشكل غير طبيعي في يده أو جانبه الأيسر، يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا في الذراع في منتصف الليل، يمكن أن يكون أيضًا بسبب ضغط الأعصاب في منطقة الكتف، ما يسبب تنميلًا في الذراع.