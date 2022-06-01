لتقوية الأحبال الصوتية.. تعرف على نظامك الغذائى الصحى والمفيد

محمد الفلاح - الأربعاء 1 يونيو 2022

للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الأحبال الصوتية يقدم موقع "livestrong" أبرز وأهم الأطعمة التى تعمل على تقوية الأحبال الصوتية وتقلل من فرص التعرض لأى مضاعفات مرتبطة بهذا الأمر.



- العصائر الطبيعية

تعمل على ترطيب الأحبال الصوتية، وتحسين أدائها، وتقويتها، لذا لا تتردد فى تناوله بشكل دائم، خاصة عصير الفراولة، والبطيخ.

- الماء

يعمل على ترطيب الجسم والأحبال الصوتية، لذا عليك تناولها بكميات وفيرة على مدار اليوم، لتقليل التعرض لأى مضاعفات صحية مرتبطة بها.

- التفاح

لأنه غنى بنسبة عالية من مضادات الأكسدة، فتناوله يساهم بشكل كبير فى تقوية الأحبال الصوتية، ويقلل في الإصابة بالالتهابات التي تطرق علي الجسم، ولذا فتناوله يعد هام للأحبال الصوتية والجسم.

- الينسون والنعناع

فالمشروبات العشبية تعد من أهم الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الأحبال الصوتية، وتساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة ببحة الصوت.

- الخيار

يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، بالإضافة إلى الألياف الغذائية، لذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير على تقوية الأحبال الصوتية، وحمايتها من الإصابة أو التعرض لأى التهابات.