تحذير من “حكة القدم”.. مؤشر لمشاكل صحية كثيرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 6 دقائق

يعاني كثير من الناس بحكة بالأقدام لفترات طويلة والتي تسبب لهم الإزعاج، وقد يرجع سبب الحكة إلى علامة صحية، فبحسب ما أوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن لحكة الأقدام أسباب على رأسها جفاف الجلد الناجم عن بعض الأمراض الجلدية، مثل التهاب الجلد العصبي، والإكزيما.

وأضاف أن من أسبابها أيضاً الحساسية تجاه المواد الحافظة أو المواد العطرية في مستحضرات العناية بالجسم أو مسحوق الغسيل.

وقد تشير الحكة إلى الإصابة بفطريات الأقدام، أو أمراض الأيض مثل داء السكري، والنقرس، بالإضافة أن الأسباب المحتملة الأخرى تشمل أمراض الكبد، والمرارة، والكلى، والغدة الدرقية، والتغيرات الهرمونية، ونقص الحديد، والزنك، وكذلك الأمراض العصبية، والتوتر النفسي.

وإذا استمرت طويلا رغم استعمال كريمات العناية باليوريا والبانثينول وحمامات الأقدام بزيوت طيّارة مثل زيت شجرة الشاي، فيجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي وللعلاج في الوقت المناسب.