بيروت - نادين محمد - فوائد البرغل للدايت عديدة فهو معروف بقدرته على تحسين الهضم، وتحفيز الدورة الدموية، والمساعدة في النوم، والوقاية من الأمراض المزمنة، إضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والمنغنيز والألياف.

على الجانب الآخر، يحتوي البرغل أيضاً على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية والدهون .

فوائد البرغل للدايت:

1- يحسن الهضم

تساعد المستويات العالية من الألياف الغذائية في تحفيز الهضم في الجسم ومحاربة الإمساك، والانتفاخ وعسر الهضم.

يمكن لهذه الألياف أيضاً تحسين كفاءة امتصاص العناصر الغذائية في أمعائك، وتحسين توازن الكوليسترول عن طريق القضاء على أحماض أوميجا 6 الدهنية الزائدة والتراكم في الشرايين.

2- التحكم في مرض السكري

يساعد تناول البرغل أو إضافته إلى نظامك الغذائي على التحكم في نسبة السكر في الدم، فهو يعد مفيداً للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، والذي يرتفع بنسبة أكبر بعد الأكل .



3- يبني عظاماً قوية

يعد البرغل مفيداً لتحسين قوة العظام مع التقدم في العمر، وذلك بفضل احتوائه على نسبة كبيرة من الفوسفور والمنغنيز والحديد، والتي تحافظ على صحة العظام ومنع هشاشة العظام.

4- يحمي القلب

يساعد البرغل في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية؛ مما يقلل من ضغط الدم على الأوعية الدموية والشرايين بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

5- يزيد المناعة

يحتوي البرغل على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن، والتي لها تأثير خطير على جهاز المناعة.

6- يعزز الدورة الدموية

يعد الحديد معدناً أساسياً في نظامنا الغذائي؛ لأنه يؤثر بشكل كبير على الدورة الدموية، ويسبب نقصه الإصابة بفقر الدم، ويمكن أن يؤدي إلى الضعف والارتباك والتعب واضطرابات المعدة.

وتكمن فائدة معدن الحديد أيضاً في فائدته لخلايا الدم الحمراء، فعندما تنخفض الدورة الدموية، تنخفض أيضاً مستويات الطاقة لدينا.

7- تخسيس الوزن

يعد البرغل مثالياً للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً، فهو غني بالألياف التي تمنحك الشعور بالشبع، وبالتالي يمنع الإفراط في تناول الطعام وتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات، ويساهم أيضاً بشكل أقل في محتوى الدهون والسعرات الحرارية.

8- ينظم النوم

في النهاية يجب الانتباه أيضاً إلى فائدة أخرى للبرغل بجانب فائدة البرغل للدايت، وهي احتواؤه على المغنيسيوم وهو من أهم المعادن التي تساعد على الاسترخاء، فهو يهدئ الجهاز العصبي، ويمنح فترات نوم مريحة وطويلة لأولئك الذين يعانون من الأرق واضطرابات النوم الأخرى؛ لذا عليك البدء من الآن في إدخال البرغل إلى نظامك الغذائي اليومي لبضعة أسابيع، وبالتأكيد ستدهشين لتحقيقه تغيراً ملحوظاً.

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