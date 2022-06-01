دراسة تحذر: أدوية الصرع تزيد من احتمال إنجاب طفل مصاب بالتوحد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2022 12:47 مساءً

تشير الأبحاث إلى أنّ النساء اللواتي يتناولن أدوية الصرع أثناء الحمل قد يكونن أكثر عرضة لإنجاب طفل مصاب بالتوحد أو صعوبات التعلم.

وجدت دراسة أجريت على 4.5 مليون طفلاً أنّ معدلات هذه الحالات كانت أعلى بمرتين لدى الشباب الذين كانت أمهاتهم على أدوية توبيراميت أو فالبروات.

وبلغ معدل الإصابة العام بالتوحد وإعاقات التعلم لدى الأطفال المولودين لنساء لا يتعاطين الأدوية 1.5 في المائة و 0.8 في المائة على التوالي.

لكن بين الأطفال الذين تناولت أمهاتهم توبيراميت أثناء الحمل ، ارتفعت معدلات التوحد إلى 4.3 في المائة وصعوبات التعلم 3.1 في المائة.

كما كانت الأمهات اللواتي تناولن فالبروات أكثر عرضة لإنجاب طفل مصاب بالتوحد (2.7 في المائة) أو واجه صعوبات في التعلم (2.4 في المائة).

إنّ عدد الأمهات الحوامل اللواتي يتناولن هذه الأدوية في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة غير واضح ، وهي تعد من بين الأدوية الأكثر شيوعاً في كلا البلدين.

تلد حوالي 2500 امرأة بريطانية مصابة بالصرع و 25000 امرأة أمريكية كل عام.

يحذر منظم الأدوية في المملكة المتحدة النساء من تجنب هذه الأدوية أثناء الحمل بسبب مخاوف بشأن العيوب الخلقية.

تحتاج واحدة من كل 200 امرأة حامل إلى أدوية مضادة للنوبات أثناء الحمل وهذا الرقم آخذ في الارتفاع.

أولئك اللواتي يتوقفن عن تناول الأدوية قبل أو أثناء الحمل معرضات لخطر النوبات غير المنضبطة والموت.

وقال الباحثون أنّ الأطباء والمرضى في وضع صعب حيث من المعروف أنّ بعض أدوية الصرع تسبب عيوباً عقلية أو جسدية عند الأطفال.

أظهرت دراسات سابقة أنّ فالبروات يؤدي إلى زيادة من ثلاثة إلى خمسة أضعاف في خطر الإصابة بالتوحد أو الإعاقة الذهنية لدى الشباب.

لكنّ البحث الجديد ، الذي قادته جامعة بيرغن في النرويج ، وجد أنّ خطر اضطرابات النمو العصبي بعد التعرض لأدوية الصرع الأخرى لا يزال غير مؤكد على الرغم من استخدامها المتكرر.

ونظروا في السجلات الطبية لجميع الأطفال المولودين في الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد في العقدين حتى عام 2017.

ثم تمت مطابقة البيانات مع أمهاتهم ، مع فحص السجلات الصحية للحمل والوصفات الطبية.

نظروا في 10 أدوية صرع الأكثر شيوعا ً، والتي كانت تتناولها 16170 أم.

وقالوا أنه مع تحذير المنظمين للنساء الحوامل من تناول فالبروات وتوبيراميت ، كانت هناك حاجة ماسة إلى بيانات السلامة المتعلقة بالعلاجات الأخرى.

تم اعتبار الأطفال معرضين لأدوية الصرع إذا كان لدى أمهاتهم وصفة طبية واحدة على الأقل بين آخر دورة شهرية لها قبل الحمل وعندما أنجبت.

تظهر النتائج ، التي نشرت في مجلة جاما لعلم الأعصاب ، أنّ مستخدمي توبيراميت الحوامل كنّ أكثر عرضة بنسبة 2.8 مرة لإنجاب طفل مصاب بالتوحد و 3.5 مرة أكثر عرضة لإنجاب طفل يعاني من صعوبات في التعلم.

وفي الوقت نفسه ، كانت الحوامل اللواتي تناولن فالبروات أكثر عرضة بنسبة 2.4 مرة لإنجاب طفل مصاب بالتوحد و 2.5 مرة أكثر عرضة لإنجاب طفل يعاني من إعاقة في التعلم.

وتسبب نوبات الصرع تسارع الإشارات الكهربائية في الدماغ وانفجارات مفاجئة من النشاط الكهربائي.

يعمل كل من توبيراميت وفالبروات ، اللذان يكلفان حوالي 6 بنس لكل قرص ويوصفان أيضاً للصداع النصفي ، عن طريق تقليل هذه الانفجارات المفرطة واستعادة التوازن الطبيعي لنشاط الأعصاب.

تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أنّ الأدوية الموصوفة فقط ، والتي يتم تناولها مرة أو مرتين يومياً على شكل أقراص أو كبسولات ، يمكن أن تسبب مشاكل أثناء الحمل.

يتطور دماغ الطفل حتى نهاية الحمل ، لذلك يمكن للأدوية التي تستهدف دماغ الأم أن تؤثر على كيفية تطور طفلها.

تقول الخدمة الصحية أنّ توبيراميت مرتبط بزيادة خطر حدوث مشاكل عند الأطفال إذا تم تناوله أثناء الحمل، لذلك ينصح الأمهات الحوامل بتناوله فقط إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر.

يمكن أن يؤدي فالبروات إلى حدوث عيوب خلقية وصعوبات في التعلم على المدى الطويل ، لذلك لا ينصح به للنساء اللواتي يتطلعن إلى الحمل.

ووجدت الدراسة الأخيرة أيضاً أنه كلما زادت جرعة أي من الدواءين ، زاد خطر الإصابة بمشاكل عصبية لدى الأطفال.

كانت الأمهات اللواتي تناولن أقل من 100 ملغ يومياً من توبيراميت أكثر عرضة بنسبة 1.7 مرة لإنجاب طفل يعاني من أي حالة نمو عصبي.

قفز الخطر إلى 2.9 مرة أعلى إذا كنّ يتناولن أكثر من 100 ملغ في اليوم.

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية مرضى الصرع بتناول 100 مجم إلى 400 مجم يومياً.

بالنسبة لفالبروات ، كان أطفال الأمهات اللواتي يتناولن أقل من 750 ملغ أكثر عرضة بنسبة 2.3 مرة للإصابة بمشكلة عصبية ، مع ارتفاع الرقم إلى 5.6 مرة إذا كانت جرعتهنّ أعلى من 750 ملغ في اليوم.

عادة ما يتم وصف جرعة يومية من 600 مجم إلى 2500 مجم للبريطانيين المصابين بالصرع.

لكنّ الباحثين اكتشفوا عدم وجود خطر أعلى للإصابة باضطرابات النمو العصبي بين الأطفال المعرضين لثمانية من الأدوية الأخرى الأكثر شيوعاً لمكافحة الصرع ، عند تناولها بمفردها.

وهي: لاموتريجين ، ليفيتيراسيتام ، كاربامازيبين ، أوكسكاربازيبين ، جابابنتين ، بريجابالين ، كلونازيبام وفينوباربيتال.

وتأتي الدراسة بعد تعرض هيئة الخدمات الصحية الوطنية لانتقادات بعد أن تبين أنّ الأطباء لم يبلغوا النساء الحوامل بالمخاطر المحتملة لفالبروات على أطفالهنّ.

ووجد تحقيق أنّ الدواء لا يزال يعطى من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية ، في عبوة فارغة دون تعليمات أو ملصقات تحذيرية.

تظهر أحدث الأرقام ، التي نشرت في آذار، أنّ الدواء تم إعطاؤه لـ 247 امرأة حامل بين نيسان 2018 وايلول 2021. يتعرض حوالي ستة أجنة للدواء كل شهر.

يخشى النشطاء من أنّ الدواء يمكن أن يشكل نفس الخطر المميت مثل الثاليدومايد ، وهو الدواء الموصوف لغثيان الصباح لدى النساء الحوامل الذي قتل 100000 طفلاً وترك 10000 معاق بشدة بحلول الوقت الذي تم سحبه فيه من الأسواق في عام 1961.

تعمل هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا على تقليل استخدام فالبروات الصوديوم من قبل النساء اللواتي يمكن أن يحملن بنسبة 50 في المائة العام المقبل.