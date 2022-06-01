شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تقوى مناعة جسمك وتحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السرطان يعد من الأمراض التي تتسبب في كثير من المضاعفات في حالة التمكن من الجسم، ويرجع السبب للإصابة به هو اتباع العديد من العادات اليومية الخاطئة سواء التدخين، أوتناول الأطعمة السريعة، وعدم ممارسة الرياضة.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline"، الذي قدم بعض الأطعمة التي تقلل من فرص الإصابة بمرض السرطان، ومنها:

-المكسرات:

أثبتت الدراسات الطبية أن تناول المكسرات له العديد من الفوائد التي تحل علي الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالسرطان، والسبب أن المسكرات غنية بمادة البوليفينول وأحماض الأوميجا 3 ومضادات الأكسدة، هذه العناصر الغذائية لها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي.

-البطاطا:

تحتوي علي الأنثوسيانين، هذه المادة لها دور كبير في الوقاية والحد من الإصابة بالسرطان، وأيضا القضاء علي الخلايا السرطانية، ولذا عليك تناولها بشكل دائم.

-المأكولات البحرية:

تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناولك لها بشكل دائم يقلل فرص الإصابة.

-الثوم:

غني بمضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له بشكل دائم يعد من الحيل الجيدة لتقليل فرص الإصابة بالسرطان، فتناوله يساهم في قتل الخلايا السرطانية.