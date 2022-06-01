شكرا لقرائتكم خبر عن نومك الجيد يحسن صحتك النفسية والجسدية.. تجنب 3 أشياء تصيبك باضطرابات النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جميع الأطباء ينصحون بضرورة النوم لساعات كافية للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية، إلا أن معظم الناس يجدون صعوبة كبيرة في النوم ولا يشعرون بنشاط أو بتجدد لطاقتهم في نهار اليوم التالى، الدراسات أشارت إلى أن هناك أفعالا نقوم بها ونعتبرها طبيعية قد تكون هي السبب الذي يمنعنا من النوم الجيد

موقع Brightside يقدم تقريرا ببعض التصرفات التي يقوم بها معظمنا دون أن نعلم أنها قد تؤثر على جودة النوم .

وضع ستائر في غرفة النوم

في العادة فإن الستائر تعطي لمسة جمال لغرفة نومك وتجعلها تبدو مريحة أكثر، لكنها أيضا من الأشياء التي تتجمع فيها الأتربة ومع الوقت قد تسبب الحساسية، وهذا النوع من الحساسية يجعلك تعاني من السعال الشديد وصعوبة التنفس، وهذا بدوره يمكن أن يفسد عليك ساعات نومك، إن كنت من محبي الستائر بدرجة كبيرة، فعلى الأقل حاول أن تكون الستائر بحجم صغير ومن النوع الذى يسهل تنظيفه

البقاء نائما طوال عطلة الـ weekend:

إذا كنت من الذين يستيقظون مبكرا كل يوم لتذهب إلى عملك، فإنه من الطبيعي أن تقضي عدد ساعات أكبر في النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنك حين تذهب إلى السرير في العطلة متأخرا مع أنك في العادة تنام مبكرا طوال الأسبوع، وبالتالي تستيقظ متأخرا في العطلة، فإن هذا يفسد نظام ساعتك البيولوجية وهذا مع الوقت يؤدي إلى تأثيرات سلبية على جودة نومك.

تناول الطعام قبل النوم:

عادة ما نشعر بالإجهاد الشديد في نهاية اليوم بسبب كثرة الأعمال التي قمت بها طوال اليوم، وهذا الشعور يجعلك ترغب في تناول طعاما تحبه قبل أن تنام، لكن الحقيقة أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل أو مباشرة قبل النوم يقلل من جودة نومك وربما يجعلك تنام أقل من اللازم أو أكثر من اللازم، لكن هذا لا يعني أنه مطلوب منك أن تذهب إلى السرير وأنت تشعر بالجوع! يمكنك أن تتناول وجبة قبل ميعاد نومك بحوالي 4 ساعات، فشعورك بالشبع يجعلك تنام أسرع وبعمق أكثر.

أخذ حمام ساخن قبل النوم:

إن الشعور الرائع بالراحة الذي تشعر به بعد أخذ حمام دافئ لا يُعَوَض! لكنك حين تأخذ حماما قبل الذهاب إلى النوم، فإنك بذلك تزيد من احتمالية أن يكون نومك غير مريح وربما قد تعاني من الأرق بسبب هذا الحمام، فبدلا من أن تجعل جسمك يهيئ نفسه للاسترخاء، فإنك بهذا الحمام الدافئ تسبب ارتفاعا في درجة حرارة الجسم، مما يسبب الاضطراب في نظامه الحيوي.