شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعرض لضيق التنفس خلال ارتفاع حرارة الطقس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس، يشعر البعض بضيق في التنفس أي يصبح غير قادر علي التقاط أنفاسه بشكل طبيعي، وخلال هذا التقريرسنتعرف علي أسباب الإصابة بضيق التنفس خلال فصل الصيف، وذلك وفقا لموقع " Clevelandclinic".

أوضح التقرير، أن التعرض لأشعة الشمس الشديدة بسبب ارتفاع حرارة الطقس، يتسبب في حدوث ضغط كبير علي الجسم، ويحاول الجسم للبحث والسعي لتنظيم وخفض درجة حرارة الجسم عن طريق التعرق الذي يتسبب في فقدان الجسم لنقص في السوائل بالجسم، ولذا يتعرض الشخص للإصابة بضيق التنفس.

فعند التعرض لأشعة الشمس بشكل دائم، يتسبب ذلك في استنشاق الملوثات الموجودة في الهواء، ولذا تتسبب في حدوث تهيج للأنف، والحلق، وتزيد من الإصابة بضيق في التنفس.

كما أشار التقرير، أن ارتفاع حرارة الطقس، بالإضافة إلي الرطوبة العالية تعد من العوامل المسببة في التعرض لانخفاض نسبة الأكسجين في الجسم، ولذا يشعر الشخص بضيق شديد في التنفس، ويصبح غير قادراعلي القيام بأي نشاط بدني.

وأشار التقرير، أن هناك بعض الأشخاص أكثر عرضه للإصابة بضيق التنفس خلال فصل الصيف، ومنها:

-مرضي الربو وحساسية الصدر.

-مرضي مشاكل الرئة.

-مرضي التهاب الجيوب الأنفية.

-المدخنون.

وقدم التقرير، بعض النصائح الهامة التي تساهم بشكل كبير في تجنب الإصابة بضيق التنفس خلال فصل الصيف، ومنها:

-تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

-تناول كميات وفيرة من الماء، والسوائل كالعصائر الطازجة.

-قلل من تناول الأملاح.