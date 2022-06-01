بيروت - نادين محمد - فوائد اليانسون النجمي للنساء عديدة، فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل لينالول، كيرسيتين وحمض الكوماريك، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحديد . يحتوي اليانسون النجمي أيضاً على كميات أقل من فيتامين سي والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وقد تشمل أهم الفوائد الصحية لليانسون النجمي قدرته على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، وتعزيز صحة الجلد، ومنع الالتهابات الفطرية، ودعم صحة الجهاز التنفسي، وتحفيز جهاز المناعة، وتحسين الهضم، وتعزيز الدورة الدموية، والمساعدة على النوم.

فوائد اليانسون النجمي للنساء

1-صحة الجلد

تعد من أهم فوائد اليانسون النجمي فائدته في تحسين صحة الجلد؛ لغناه بمضادات الأكسدة المختلفة، يمكن لليانسون النجمي أن يساعد في القضاء على الجذور الحرة في جميع أنحاء الجسم، وخاصة تلك التي يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي في الجلد .

يمكن أن يساعد ذلك في تقليل ظهور التجاعيد، وتعزيز مرونة الجلد، والتغطية على الندوب والعيوب القديمة للحفاظ على البشرة تبدو شابة.

2- تقوية جهاز المناعة

تمت دراسة التأثيرات المضادة للبكتيريا لليانسون النجمي على نطاق واسع ومعروفة جيداً، ومن المعروف أن هذه التوابل قد استخدمت لعلاج الالتهابات البكتيرية للمعدة وأجزاء أخرى من الجسم لعدة قرون. ربما الأهم من ذلك، أن اليانسون فعال ضد العديد من السلالات البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية، مما يجعله ذا قيمة كبيرة لصناعة الأدوية.

3- مفيد للجهاز التنفسي

يمكن أن يساعد اليانسون النجمي في دعم صحة الجهاز التنفسي، لذلك إذا كنت تعانين من السعال أو التهاب الحلق، أو شعرت بأعراض الإنفلونزا، فقد يكون كوب من شاي اليانسون قادراً على علاج الالتهاب بسرعة ومحاربة العدوى الكامنة قبل ظهور أعراض أكثر خطورة.



4- يعالج مشاكل النوم

لقد وجدت العديد من الدراسات أن اليانسون النجمي يمتلك خصائص مهدئة لغناه بمضادات الأكسدة، وبعض المعادن مثل المغنيسيوم التي تحفز إطلاق بعض النواقل العصبية التي تحث على الاسترخاء والنوم لمن يعانون من الأرق، وأنماط النوم المتقطعة بانتظام.

5- مفيد للدورة الدموية

أهم المعادن الموجودة في اليانسون النجمي هو الحديد، وتحتوي ملعقة واحدة على ما يقرب من 13٪ من الكمية اليومية الموصى بها. في حين أن تناول ملعقة كبيرة كاملة من هذه الاعشاب أمر غير محتمل، إلا أن تركيز الحديد لا يزال من الممكن أن يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي زيادة مستويات الطاقة عن طريق تعزيز الدورة الدموية والأكسجين المناسب لأطراف الجسم.

6- مكافحة الالتهابات الفطرية

يمتلك اليانسون النجمي خصائص قوية مضادة للفطريات بما في ذلك قدم الرياضي والقوباء، و في حين أن معظم الالتهابات الفطرية غير ضارة نسبياً، فإن جرعة منتظمة من شاي اليانسون يمكن أن تقوي جهاز المناعة.

7- يحسن الهضم

اليانسون النجمي فعال للجهاز الهضمي، وعادة ما تؤكل الثمار بعد الوجبات لتعزيز الهضم السليم. يمكن أن يساعد أيضاً في تخفيف الانتفاخ الزائد، مع تخفيف التقلصات.

8- يوازن الهرمونات

اليانسون النجمي له تأثير قوي جداً على كل من الرجال والنساء. بالنسبة للنساء يمكن أن ينظم دورات الحيض، والتحكم في تقلبات المزاج.

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