رجيم أتكنز ..رشاقة بدون حرمان

بيروت - نادين محمد - يعد رجيم أتكنز من الحميات الشهيرة التي تعتمد على تناول كمية منخفضة من الكربوهيدرات مع التركيز على البروتينات والدهون.

يتكون رجيم أتكنز من عدة مراحل لفقدان الوزن والمحافظة عليه، وقد يبدأ بنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، ويعد الغرض من رجيم أتكنز الغذائي هو تغيير عاداتك الغذائية لمساعدتك على تخسيس الوزن والحفاظ عليه وزيادة طاقتك وتحسين بعض المشاكل الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو متلازمة التمثيل الغذائي.

فوائد رجيم أتكنز

تعد أبرز فوائد رجيم أتكنز مساعدتك على إنقاص الوزن، وتغيير عاداتك الغذائية بشكل عام، ولكن يجب قبل البدء باتباع الحمية، أو أي نظام غذائي لإنقاص الوزن، استشارة الطبيب، خاصة إذا كنت تعانين من أي حالة صحية، مثل مرض السكري.

لا داعي للتوقف عن تناول الدهون

يعد المبدأ الأساسي لرجيم أتكنز هو أنه لا داعي لتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون؛ لأن التحكم في الكربوهيدرات هو الأهم.

يقوم رجيم أتكنز على التحكم في تناول الكربوهيدرات، وخاصة السكر والدقيق الأبيض والكربوهيدرات المكررة الأخرى؛ لأنها تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية مثل اختلال توازن السكر في الدم وزيادة الوزن ومشاكل في القلب.

يشجع رجيم أتكنز على تناول المزيد من الخضروات الغنية بالألياف؛ للسيطرة على نسبة السكر في الدم.

رجيم أتكنز وممارسة الرياضة

يحث رجيم أتكنز على ممارسة التمارين الرياضية لفقدان الوزن، أو الحفاظ على ثبات الوزن، ويقوم رجيم أتكنز على عدة مراحل وهي كالتالي:

المرحلة الأولى

في هذه المرحلة الصارمة يمكن استبعاد جميع الكربوهيدرات تقريباً من نظامك الغذائي، وتناول 20 جراماً فقط من الكربوهيدرات، ويفضل أن يكون معظمها من الخضروات.

بدلاً من الحصول على حوالي نصف السعرات الحرارية اليومية من الكربوهيدرات يجب تناول الخضروات "الأساسية"، مثل الهليون والبروكلي والكرفس والخيار والفاصوليا الخضراء والفلفل، 2 1 إلى 15 جراماً من الكربوهيدرات اليومية.

المرحلة الثانية

في هذه المرحلة يمكن تناول البروتين، مثل الأسماك والمحار والدواجن واللحوم والبيض والجبن في كل وجبة. لا نحتاج إلى الحد من الزيوت والدهون. لكن لا يمكنك تناول معظم الفواكه أو المخبوزات السكرية أو الخبز أو المعكرونة أو الحبوب أو المكسرات، وتناول ثمانية أكواب من الماء على الأقل يومياً. يمكنك البقاء في هذه المرحلة لمدة أسبوعين على الأقل؛ اعتماداً على فقدان الوزن.

المرحلة الثالثة

تقوم هذه المرحلة على الموازنة، يمكن أن تستمر في تناول ما لا يقل عن 12 إلى 15 جراماً من الكربوهيدرات وتجنب الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف. يمكنك أن تضيفي ببطء بعض الكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية، مثل المزيد من الخضروات والتوت والمكسرات والبذور.



المرحلة الرابعة

في هذه المرحلة، استمري ببطء في زيادة نطاق الأطعمة التي يمكنك تناولها، بما في ذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. يمكنك إضافة حوالي 10 جرامات من الكربوهيدرات إلى نظامك الغذائي كل أسبوع. لكن يجب عليك التقليل إذا توقف فقدان الوزن؛ حتى تصلي إلى وزنك المستهدف.

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