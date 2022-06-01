شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تسجل 550 حالة مؤكدة بجدري القرود فى 30 دولة حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إنه تم الإبلاغ عن 550 حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود في 30 دولة، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة CNN الإخبارية.

وقالت الدكتورة روزاموند لويس، المسؤول التقني عن جدري القرود بمنظمة الصحة العالمية، "لدينا اليوم 550 حالة مؤكدة في 30 دولة في 4 أقاليم من منظمة الصحة العالمية الـ 6".

وأضافت: "ما نراه الآن مختلف تمامًا"، نظرًا لأن تفشي المرض يحدث في أماكن متعددة في وقت واحد، موضحة إن الخطط جارية لتكثيف اختبار جدري القرود إذا تفشي المرض بسرعة، موضحة، نشاهد جميع الحالات تظهر في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، في غضون أيام قليلة، حيث انه خلال أسبوعين، نرى أكثر من 550 حالة وهذا أمر مختلف لم نشاهده من قبل.

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه حتى يوم الخميس، تلقت تقارير عن 257 حالة مؤكدة من جدري القردة وحوالي 120 حالة مشتبه بها في 23 دولة لا يتوطن فيها الفيروس.

أكدت روزاموند لويس، إن منظمة الصحة العالمية لا تعرف مصدر تفشي المرض، ودعا الدول إلى الاستفادة من "نافذة الفرصة" لمنع الحالات من التحول إلى تفشي أكبر.

وأوضحت المنظمة، في إيجازها في نهاية الأسبوع، إن مستوى مخاطر الصحة العامة العالمية "معتدل"، "، معتبرة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حالات ومجموعات جدري القرود بشكل متزامن في مناطق جغرافية متباينة على نطاق واسع لمنظمة الصحة العالمية، وبدون روابط وبائية معروفة بالبلدان غير الموبوءة في غرب أو وسط أفريقيا، لكنها أضافت أن "مخاطر الصحة العامة يمكن أن تصبح عالية إذا استغل هذا الفيروس الفرصة لإثبات نفسه كممرض بشري وانتشر إلى الفئات الأكثرعرضة للإصابة بأمراض خطيرة مثل الأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة".

تحث منظمة الصحة العالمية مقدمي الرعاية الصحية على المراقبة عن كثب للأعراض المحتملة مثل: الطفح الجلدي والحمى وتضخم الغدد الليمفاوية والصداع وآلام الظهر وآلام العضلات والتعب، وتقديم الاختبارات لأي شخص تظهر عليه هذه الأعراض، مضيفة، "لسنا قلقين من جائحة عالمية" من جدرى القرود في الوقت الحالي.

وأشارت على شبكة CNN إلى أن الفيروس ليس جديدًا، لكن منظمة الصحة العالمية من المقرر أن تجتمع هذا الأسبوع لوضع أجندة بحثية وأولويات بحثية للفيروس.

وقالت: "لقد كانت موجودة من قبل، ولدينا قاعدة أساسية من المعرفة يمكننا البناء عليها، لكن لا تزال هناك أسئلة كثيرة".