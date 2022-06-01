شكرا لقرائتكم خبر عن اقرأ قبل أن تأكل.. ما مدى سوء الأطعمة المصنعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطعمة المصنعة هي الأطعمة التي خضعت لبضع خطوات تحضير إضافية من أجل تسهيل زيادة عمر هذه الأطعمة أو تحسين مذاقها أو مظهرها على المنتج، تعتبر جميع المواد الغذائية التي نشتريها في العبوات أغذية مصنعة تقريبًا، وفقا لما نشره موقع" doctor.ndtv".

هل جميع الأطعمة المصنعة غير صحية؟

لا ، ليست كل الأطعمة المصنعة غير صحية، قد تكون هناك أسباب مختلفة قد تحتاج إلى معالجة طعامنا وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

أمان:

في بعض الأحيان تحتاج المنتجات إلى المعالجة حتى تكون آمنة للاستهلاك، على سبيل المثال ، بسترة الحليب أو منتجات الألبان الأخرى.

الحفظ:

تتم معالجة العديد من الأطعمة فقط للاحتفاظ بها لفترة أطول من الوقت ولا تعيق القيمة الغذائية للعناصر التي تتم معالجتها على سبيل المثال ، العدس والدقيق وما إلى ذلك.

تحضير:

كما نعلم ، فإن العديد من المنتجات التي نستخدمها أثناء الطهي ليست متاحة بسهولة للاستهلاك في الطبيعة، يجب أن يمروا بعملية ليكونوا مستعدين في شكل قابل للاستخدام، على سبيل المثال ، يجب أن تمر العديد من المواد الخام مثل الزيتون والفول السوداني وما إلى ذلك بعملية طويلة لاستخراج الزيت منها والذي يمكن استخدامه لاحقًا كزيت للطبخ.

الآن بعد أن فهمنا أنه ليست كل الأطعمة المصنعة خطرة أو غير صحية ، دعونا نفهم متى يمكن اعتبارها ضارة بصحتنا. يتم تصنيف الأطعمة المصنعة إلى مستويات مختلفة ويسمى المستوى النهائي والأكثر معالجة بالأطعمة فائقة المعالجة، وتشمل هذه المشروبات المعلبة والرقائق والأطعمة الجاهزة للأكل والأطعمة المجمدة وما إلى ذلك.

كيف يتم تغيير الأطعمة لتصبح غير صحية؟

عادةً ما تتمتع الأطعمة فائقة المعالجة بفترة صلاحية عالية جدًا مما يعني أنها تتطلب مستوى عالٍ جدًا ومتنوعًا من المواد الحافظة والملح والسكر للحفاظ على قدرتها على أكلها، يضيف منتجو المواد الغذائية أيضًا مكونات لا توفر الحفظ على الإطلاق وتستخدم فقط لرفع المظهر الجمالي لهذه الأطعمة على سبيل المثال ، إضافة الألوان لجعل شيء ملون أو جمالي.

تحتوي العديد من المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات على السكر والأملاح والنكهات الاصطناعية التي لا تضيف أي قيمة غذائية لهذه الأطعمة ، يجعل الملح والسكر الزائد هذه الأطعمة غير صحية، هناك العديد من الطرق الأخرى التي يتم من خلالها تفضيل شكل الأطعمة ومظهرها ومذاقها أكثر من القيمة الغذائية.

ما هي المخاطر الصحية؟

يؤدي الإفراط في تناول الملح مع الدهون إلى الإصابة بالسمنة.

الملح والسكر المضافان يجعل الناس عرضة للإصابة بمرض السكري في جميع الفئات العمرية.

لقد وجدت العديد من الدراسات أن الاستهلاك الزائد للأطعمة فائقة المعالجة يزيد من خطر إصابتك بالسرطان.

تفتقر الأطعمة فائقة المعالجة إلى القيمة الغذائية الكبيرة مما يجعل استهلاكها شبه عديم الفائدة لجسم الإنسان.