شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة طفلك في شهور الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما لا تشكل الظروف الجوية خطرًا على الصحة، فإن اللعب وممارسة الرياضة في الخارج يعززان صحة الطفل الجسدية والعقلية، ولكن مؤشر الحرارة العالية يشكل مخاطر صحية كبيرة.

وحسب ما ذكره موقع healthychildrenيمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة والحرارة الشديدة في إصابة الأطفال بالمرض بسرعة كبيرة بعدة طرق، يمكن أن يسبب الجفاف ، والإنهاك الحراري، وتشنجات الحرارة ، وضربة الشمس ، وهي حالة طبية طارئة.

لحماية طفلك من الحرارة قدر الإمكان، راقب الأعراض واتصل بطبيب الأطفال إذا لاحظت أي تطور.

عندما يكون الجو حارًا جدًا، فإن الذهاب إلى المسبح أو الشاطئ لفترة قصيرة أو البقاء في الداخل هو الأفضل، خطط مسبقًا إذا كنت تعلم أنه سيكون هناك العديد من الأيام المتتالية من الحرارة المرتفعة.

إذا كنت تستخدم مروحة فاحتفظ بها على مسافة آمنة منك وعن أطفالك لتجنب مخاطر السلامة، يمكن للمراوح التي تنفخ مباشرة أن تجفف فمك وفتحات أنفك ، أو إذا كنت تعاني من الحساسية، لا ينبغي استخدام المراوح في درجات الحرارة الشديدة لأنها لا تبرد الهواء، واستخدام المراوح عندما تكون درجات الحرارة أعلى من درجة حرارة الجسم قد يتسبب في زيادة حرارة الجسم بدلاً من فقدها.

نصائح للتغلب على الحرارة

إذا كنت ستخرج ، فهناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتغلب على الحرارة وحماية طفلك من الأمراض والمخاطر المرتبطة بالحرارة:

-ابق رطبًا، شجع أطفالك على شرب الماء بشكل متكرر واجعله متاحًا بسهولة حتى قبل أن يطلبوه خذ زجاجات الماء معك إذا خرجت في الأيام الحارة ، يمكن إعطاء الرضع الذين يتلقون لبن الأم في زجاجة حليب ثدي إضافي في زجاجة ، ولكن لا ينبغي إعطاؤهم الماء ، خاصة في الأشهر الستة الأولى من العمر يمكن إعطاء الرضع الذين يتلقون الحليب الصناعي صيغة إضافية في زجاجة.

-ارتدِ ملابس خفيفة واجعل أطفالك يرتدون ملابس فاتحة اللون وخفيفة الوزن ومحدودة بطبقة واحدة من المواد الماصة التي تزيد من تبخر العرق، الأطفال أقل قدرة على التعرق من البالغين تأكد من استخدام الكثير من واقي الشمس.

-التخطيط لوقت إضافي للراحة حيث يمكن للحرارة أن تجعل الأطفال يشعرون بالتعب.

-حافظ على هدوئك، عندما يشعر طفلك بالحرارة امنحه حمامًا باردًا أو رذاذ الماء ليبرد، تعتبر السباحة طريقة رائعة أخرى للاسترخاء أثناء البقاء نشيطًا تذكر أنه يجب دائمًا مراقبة الأطفال أثناء السباحة أو اللعب في الماء لمنع الغرق.

-لا تترك طفلك في السيارة أبدًا يمكن أن يصبح الجزء الداخلي من السيارة ساخنًا بشكل خطير في فترة زمنية قصيرة فقط ، حتى مع فتح النوافذ.