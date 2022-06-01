7 خرافات حول فيتامين د وتصحيحها

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القاهرة - سامية سيد - فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويحتوي على فيتامينات D1 و D2 و D3، وعندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس مباشرة، ينتج جسمك فيتامين د بشكل طبيعي، ولضمان وجود مستويات كافية من فيتامين (د) في الدم، يمكنك أيضًا الحصول عليه من بعض الأطعمة والمكملات الغذائية، والحصول على ما يكفي من فيتامين د مهم للنمو والتطور النموذجي للعظام والأسنان، ومع ذلك، هناك العديد من الخرافات المرتبطة بفيتامين د، في هذا التقرير نتعرف على الخرافات المرتبطة بفيتامين د وتصحيحها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

خرافات مرتبطة بفيتامين د وتصحيحهاالخرافة الأولى كلما ارتفعت مستويات فيتامين د كان ذلك أفضل

فيتامين د هو مثال جيد على مدى ضرر الإكثار من الأشياء الجيدة يجب أن يستهلك البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 70 عاماً 15 ميكروجرامًا (600 وحدة دولية)، بينما يجب أن يستهلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 71 عامًا وما فوق 20 ميكروجرام (600 وحدة دولية) (أو 800 وحدة دولية).

بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 9 سنوات فما فوق، فإن الحد اليومي هو 4000 وحدة دولية، تحقق من الوحدات على الزجاجة عند اختيار المكمل.

من الناحية المثالية، قم بإجراء فحص دم بواسطة طبيبك لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى مكمل في المقام الأول.

جرعة زائدة من فيتامين د تؤدي إلى التسمم، الذى يؤثر على الأداء الطبيعي للكلى.

الخرافة الثانية: من السهل الحصول على ما يكفي من فيتامين د من الطعام

هذه خرافة شائعة جدًا حول فيتامين د، وليس من المستحيل إصلاح فيتامين (د) من خلال الطعام فقط، ولكنه صعب لأن القليل من الأطعمة تحتوي على ما يكفي من (د) البيض وجبن الشيدر والأطعمة المدعمة مثل الحليب والحبوب وفطر عيش الغراب من بين الأطعمة الأكثر شيوعًا التي يتم تناولها بفيتامين (د)، توفر هذه الأطعمة جزءًا صغيرًا من البدل اليومي الموصى به لفيتامين د.

الخرافة الثالثة: إنقاص الوزن يمكن بمكملات فيتامين د

هذه خرافة شائعة جدًا حول فيتامين د، ليس من المستحيل إصلاح فيتامين (د) من خلال الطعام فقط، ولكنه صعب لأن القليل من الأطعمة تحتوي على ما يكفي من (د) البيض وجبن الشيدر والأطعمة المدعمة مثل الحليب والحبوب وفطر عيش الغراب من بين الأطعمة الأكثر شيوعًا التي يتم تناولها بفيتامين (د) توفر هذه الأطعمة جزءًا صغيرًا من البدل اليومي الموصى به لفيتامين د.

الخرافة الرابعة: للشمس دور ضئيل في إنتاج فيتامين د في الجسم

هناك سبب وراء إطلاق اسم فيتامين د على "فيتامين أشعة الشمس" وفقًا لموقع "هارفارد"، فإن الأشعة فوق البنفسجية من الشمس تحول مادة كيميائية في بشرتك إلى فيتامين D3، حيث يتم نقل فيتامين د 3 من الكبد إلى الكليتين، حيث يتم تحويله إلى شكل صالح للاستخدام من فيتامين د، ومع ذلك ، ضع واقٍ من الشمس مع عامل حماية 15 على الأقل وملابس واقية لتجنب التعرض المفرط للشمس، مما يزيد من فرص الإصابة بسرطان الجلد و التجاعيد، وفقًا لمعاهد الصحة الأمريكية.

الخرافة الخامسة: نقص فيتامين د لا يرتبط بالاكتئاب

يبدو أن فيتامين د يلعب دورًا في تخليق السيروتونين، والسيروتونين هو هرمون يساعد في تنظيم المزاج والنوم، وأظهرت الأبحاث أن انخفاض مستويات فيتامين (د) يرتبط باضطرابات المزاج.

هناك عدة أسباب للاكتئاب، ولكن قد يكون انخفاض مستويات فيتامين (د) أحدها قد تساعد زيادة مستويات فيتامين د لديك إلى المعدل الطبيعي ومع ذلك ، هناك مشاكل في الاتصال.

الخرافة السادسة: فيتامين د له دور أقل في دعم جهاز المناعة

سترغب في التأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين د للحفاظ على نظام المناعة في حالة جيدة، قد يساعد فيتامين (د) في منع أو تقليل شدة التهابات الجهاز التنفسي، وفقًا للبحث ، خاصةً إذا كنت تعاني من نقص.

تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية لفيتامين د في المساعدة في تنشيط الخلايا التائية، والمعروفة أيضًا باسم "الخلايا القاتلة" في الجسم. تكتشف الخلايا التائية مسببات الأمراض الأجنبية ، مثل الفيروسات ، وتدمرها. نتيجة لذلك ، يعتبر فيتامين د مهمًا بشكل خاص للحفاظ على نظام مناعة صحي قادر على محاربة مسببات الأمراض الغريبة.

الخرافة السابعة: فيتامين د لا يرتبط بسكر الدم

إذا كنت تحاول منع مرض السكري من النوع الثانى، فقد حان الوقت للتحقق من مستويات فيتامين د مع طبيبك. أظهرت إحدى الدراسات أن تناول مكملات فيتامين (د) لمدة ستة أشهر أدى إلى تحسين حساسية الأنسولين لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وكذلك أولئك الذين تم تشخيصهم مؤخرًا.