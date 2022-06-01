شكرا لقرائتكم خبر عن احذر ..ارتفاع الكوليسترول يجعلك تصاب بأمراض القلب والسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون تساعد جسمك على تكوين أغشية الخلايا والعديد من الهرمونات وفيتامين د، يأتي الكوليسترول في دمك من مصدرين الأطعمة التي تتناولها والكبد، يقوم الأخير بإنتاج كل الكوليسترول الذي يحتاجه جسمك، يتم نقل الكوليسترول والدهون الأخرى في مجرى الدم على شكل جزيئات كروية تسمى البروتينات الدهنية، وهما من أشهر البروتينات الدهنية، هي بروتينات دهنية منخفضة الكثافة (LDL) وبروتينات دهنية عالية الكثافة (HDL)، وفى السطور القادمة سنوضح العلامات الخفية لفرط الكوليسترول الدم يجب أن تكون على دراية بها ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ارتفاع نسبة الكوليسترول لدى النساء

يحذر الخبراء من أن العديد من النساء غير مدركات لمدى ارتفاع نسبة الكوليسترول لديهن، ما يقرب من 45 % من النساء فوق سن 20 لديهن كوليسترول إجمالي يبلغ 200 ملجم / دل وما فوق ، وهو ما يعتبر مرتفعًا لكن دراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية، وجدت أن 76 % من النساء قلن إنهن لا يعرفن ،يبدو أن ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية ينبئ بخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب لدى النساء مقارنة بالرجال.

الكوليسترول وأمراض القلب

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لذا لا تتجاهل أبدًا الأعراض مثل ألم الصدر وصعوبة التنفس والألم غير المبرر في الذراعين والساقين، الخطر الرئيسي المرتبط بارتفاع الكوليسترول هو أمراض القلب التاجية، مستوى الكوليسترول في الدم له علاقة كبيرة بفرص إصابتك بأمراض القلب، إذا كان مستوى الكوليسترول مرتفعًا جدًا ، فإنه يتراكم على جدران الشرايين، وبمرور الوقت، يُعرف هذا التراكم باسم تصلب الشرايين، تسبب هذه الحالة الشرايين تضيق الأوعية الدموية الضيقة وتقلل من تدفق الدم إلى القلب، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الذبحة الصدرية بسبب عدم وصول كمية كافية من الدم إلى القلب، أو نوبة قلبية في الحالات التي يتم فيها انسداد الأوعية الدموية تمامًا والقلب تبدأ العضلة في الموت.

يرتبط مرض السكري من النوع 2 بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

مرض السكري من النوع 2 هو مرض آخر مرتبط بارتفاع الكوليسترول لأن مرض السكري يمكن أن يؤثر على مستويات الكوليسترول المختلفة، حتى لو كان التحكم في نسبة السكر في الدم جيدًا ، يميل الأشخاص المصابون بالسكري إلى زيادة الدهون الثلاثية ، وانخفاض البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) وزيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في بعض الأحيان وهذا يزيد من احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين.