4 نصائح تجعل تناول الطعام الصحى أسهل

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القاهرة - سامية سيد - يلجأ كثير من الأشخاص إلى تناول الأطعمة المصنعة والسريعة مما يزيد فرص الإصابة بالأمراض، ولكن يمكنك اتباع مجموعة من النصائح التي تجعل تناول الطعام الصحى مهمة سهلة، وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية، وفقاً لموقعى "Health" و"Times".

4 نصائح تجعل تناول الطعام الصحى أسهل1) املأ الفريزر بالأسماك

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول وجبتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا لتحقيق ذلك، التقط الأسماك التي يمكن أن تنتقل من الفريزر الخاص بك مباشرة إلى الفرن، يمكنك تناول السمك الفيليه وهو أكثر سهولة في تحضيره من الأسماك العادية.

2) جهز الأطعمة المصنوعة في المنزل

يمكنك تجهيز الأطعمة المصنوعة في المنزل من الخضار والبروتينات والحبوب المطبوخة للأسبوع المقبل، ويمكنك شراء الأطعمة الجاهزة في تحضيرها بدلاً من شراء أطعمة تحتاج لتحضير ومن أمثلة ذلك الثوم المفروم، الصلصة الجاهزة والتتبيلات المتنوعة الجاهزة.

3) اصنع عصير في المنزل وتحكم في كمية السكر

يمكنك تحويل الفواكه الطبيعية إلى عصائر طازجة وقلل نسبة السكريات فيها لتجعلها صحية، ويمكنك تناولها في أي وقت إذا قمت بإعدادها مسبقاً ووضعها في الفريزر.

4) احتفظ بالأطعمة في متناول اليد

هناك أيام عندما تعود إلى المنزل وتكون جائعًا جدًا لدرجة أنك تحتاج إلى تناول الطعام في أسرع وقت ممكن دائمًا ما يكون لديك حبوب سريعة الطهي لمدة 10 دقائق في متناول اليد ، مثل البرغل أو الشعير ضع السلطة المعبأة الجاهزة للأكل ، وعلبة التونة أو السلمون المتبلة مسبقًا.