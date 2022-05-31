تعرف على فوائد النظام الغذائي الخالي من منتجات الألبان

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القاهرة - سامية سيد - يعد تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة أمرًا ضروريًا لصحة جيدة، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص فإن فوائد النظام الغذائي الخالي من الألبان هي المحرك الرئيسي وراء تغيير نمط حياتهم، الحليب غني بالكالسيوم والبروتين، لكن الكثير من الناس يعانون من الحساسية تجاه منتجات الألبان أو لا يحبون طعمها أو فكرة تناولها، هناك طرق أخرى لتلبية احتياجاتك من البروتين دون استهلاك منتجات الألبان، وفقا لما نشره موقع " livescience".

تتمثل إحدى أهم فوائد الاستغناء عن منتجات الألبان في إزالة الدهون المشبعة الزائدة والسكر والملح من نظامك الغذائي، مما قد يقلل من تناول السعرات الحرارية ويعزز الوزن الصحي، تشتهر منتجات الألبان أيضًا بكونها حمضية، مما يخل بتوازن درجة الحموضة في الجسم (مستوى الأحماض والقواعد في الدم التي يعمل فيها جسمك بشكل أفضل).

فوائد النظام الغذائي الخالي من الألبان: التخلص من صعوبة الهضم:

تحتوي منتجات الألبان على سكر طبيعي يسمى اللاكتوز ، والذي يحتاج إلى إنزيم معين يسمى اللاكتاز لتفكيكه، لدى البشر مستويات متفاوتة من هذا الإنزيم ، والأشخاص الذين يعانون من "عدم تحمل اللاكتوز" لا ينتجون ما يكفي منه لتكسير اللاكتوز وهضمه، وهو ما يسبب الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم، بعض المجموعات أكثر حساسية للاكتوز من غيرها ، وبالتالي ستكون أكثر تأثراً باستهلاك منتجات الألبان.

كان يعتقد أن منتجات الألبان يمكن أن تسبب الالتهابات ، واستجابة الجسم للعدوى والبكتيريا ، وهذا يمكن أن يزعج الهضم ، فقد وجدت الدراسات العلمية الحديثة أنه ، على عكس الاعتقاد السائد ، فإن منتجات الألبان لا تسبب الالتهابات.

التخلص من حب الشباب:

يحتوي حليب البقر ومنتجات الألبان على الكازين ومصل اللبن ، يُعتقد أن هذه البروتينات ترفع مستويات هرمون عامل النمو الشبيه بالأنسولين -1 (IGF-1) ، والذي تم ربطه بزيادة إنتاج الزهم ، وهي المادة الدهنية التي تنتجها بشرتنا التي يمكن أن تسبب البقع.

تتمثل وظيفة مصل اللبن والكازين في الحليب في تحفيز النمو لدى الشباب ، عندما يستهلك البالغون منتجات الألبان ، فإن هذا التحفيز للهرمونات يمكن أن يكون مرتبطًا بظهور حب الشباب ، نظرية أخرى هي أن أبقار الألبان تعالج بهرمونات اصطناعية تؤثر على إمدادات الحليب. دراسة من قبل مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية كشفت أن هذا يمكن أن يؤثر على هرموناتنا عندما نشرب الحليب ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب.

التخلص من زيادة الوزن:

على عكس أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لفقدان الوزن ، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قائمًا على الحيوانات وغنيًا بمنتجات الألبان قد يكونون في الواقع معرضين لخطر زيادة الوزن.

نظرًا لارتفاع نسبة الدهون فيها ، تعتبر منتجات الألبان كثيفة السعرات الحرارية نسبيًا مقارنة بالأطعمة والمشروبات الأخرى، إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك ، فإن الاستغناء عن منتجات الألبان من نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون بينما لا تجعلك تشعر بالشبع بالضرورة ، لذلك فمن المرجح أن تتناول وجبة دسمة، عند محاولة إنقاص الوزن ، من الأفضل أن تمتلئ بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ، والتي تحتوي على نسبة أقل من السعرات الحرارية ، مثل الخضراوات .

التخلص من الشعور بالخمول:

قد يكون التخلي عن منتجات الألبان طريقة سهلة لزيادة مستويات الطاقة، وذلك لأن الحليب والأطعمة المرتبطة بالحليب تحتوي بشكل طبيعي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية التي تسمى التربتوفان ، والتي تشتهر بتعزيز التعب كما ذكرنا ، يصعب أيضًا هضم منتجات الألبان ، لذا فهي تجعل الجسم يستخدم المزيد من الطاقة للقيام بذلك.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز ، فإن منتجات الألبان ستجعلك تشعر بالخمول بسبب عدم قدرتك على هضمه بشكل صحيح ومع ذلك ، لا يوجد دليل علمي على أن منتجات الألبان تسبب الإرهاق أو الخمول لدى البالغين الأصحاء ومعظم البيانات المتعلقة بهذا الأمر غير مؤكدة بحسب ما نشره الموقع.