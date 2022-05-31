في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين: نصيحة لمن هم فوق سن الـ40!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 10 دقائق

قالت وزارة الصحة والسكان إن الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين يقلل خطر الوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بنسبة 90 %.

وقالت وزارة الصحة في منشور اليوم: ابدأ في الإقلاع عن التدخين وحافظ على صحتك وصحة اللي حواليك!

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن التدخين لا يقلل من التوتر ولا يساعد على التفكير بشكل أفضل كما روجت له السينما والدراما المصرية على مدار السنوات الماضية، وتابعت: التدخين يزيد من ضربات القلب ويقلل نسبة الأكسجين في الدم.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين المدخنين بالإقلاع عنه والحفاظ على الصحة العامة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المدخنين من الفئات الأكثر عرضة وتأثرا بفيروس كورونا حيث يعرضهم التدخين إلى الإصابة بأمراض القلب والرئة والأوعية الدموية، وطالبت بالتوقف عن التدخين للحماية من أضراره.

كما أضافت، أن 9 من كل 10 مدخنين يبدأون التدخين قبل بلوغهم 18 عامًا ونصحت وزارة الصحة الشباب بالابتعاد عن التدخين تجنبا لمخاطره ومضاعفاته.

وفيما يلي، بعض الأسباب التي تدفعك للإقلاع عن التدخين:

1. صحتك:

يعتبر الإقلاع عن التدخين أهم خطوة لتحسين طول ونوعية الحياة.

2. مدخراتك:

يمكن أن يتسبب تدخين السجائر المتراكم على مدى سنوات في ضغوط اقتصادية للبعض.

3. صحة أحبائك:

يمكن أن يجعل التدخين غير المباشر السلبى الناس أكثر مرضًا وعرضة للعدوى.

4. بيئتك:

دخان السجائر مساهم كبير في تلوث الهواء والأرض.