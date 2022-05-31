الصحة العالمية: لا خوف من تحول جدري القرود إلى جائحة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أنه لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحول انتشار فيروس جدري القرود خارج القارة الأفريقية إلى جائحة.

وقالت روزا موند لويس كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية في مجال جدري القرود – حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية – إنه لا يزال من الممكن وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أفادت بأن جدري القردة مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ (ينتقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعاني منها المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدة.

كما أكدت في وقت سابق، أن جدري القردة لن يتحول إلى وباء مثل فيروس كورونا وذلك لوجود لقاح له، منوهة أن على الدول ان تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت.

وفي مقابلة خاصة مع “قناة العربية” أوضح مدير الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية عبدالناصر أبو بكر، أنه يجب التوعية من مرض جدري القردة وكيفية التعامل معه.

كذلك، قال إن لقاحه موجود وفعال للحالات المصابة وتمت الموافقة عليه لكنه يحتاج لاختبارات، وأضاف أن المنظمة تنصح بتطعيم الحالات المصابة والمخالطين لهم فقط.

إلى ذلك، أكد أنه لا يوجد أي دولة بمنأى عن خطر انتشار جدري القردة، داعيا جميع الدول العربية للتأهب لرصد أي إصابة.