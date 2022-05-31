شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعمل العلاج البيولوجى لمحاربة السرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العلاج البيولوجي للسرطان هو نوع من العلاج الذي يستهدف جهاز المناعة في الجسم لقتل الخلايا السرطانية، ويستخدم العلاج البيولوجي للسرطان في علاج العديد من أنواع السرطان لمنع أو إبطاء نمو الورم ومنع انتشار السرطان، وغالبًا ما يتسبب العلاج البيولوجي للسرطان في آثار جانبية سامة أقل من علاجات السرطان الأخرى، حسبما نشر موقع Mayo Clinic.

فالهدف من العلاج البيولوجي للسرطان هو حث جهاز المناعة على التعرف على الخلايا السرطانية وقتلها، ويحارب جهاز المناعة في جسمك الغزاة ، مثل الجراثيم ، في جميع أنحاء الجسم. يجب أن يتعرف جهازك المناعي أيضًا على الخلايا السرطانية على أنها غير طبيعية ، لكنه لا يفعل ذلك دائمًا. ويمكن للخلايا السرطانية تطوير القدرة على الاختباء من خلايا الجهاز المناعي. أو يمكن للخلايا السرطانية أن تعطل خلايا الجهاز المناعي أو تمنعها من العمل.

بشكل عام ، تعمل العلاجات البيولوجية من خلال:

تحفيز جهاز المناعة لمهاجمة الخلايا السرطانية. هناك عدة طرق يمكن للعلاجات البيولوجية من خلالها تحقيق هذا الهدف. على سبيل المثال ، يمكن حقن المواد الكيميائية التي تحفز خلايا الجهاز المناعي في جسمك. أو يمكن تدريب عينة من خلايا الجهاز المناعي في المختبر لمهاجمة الخلايا السرطانية قبل إعادة إدخالها إلى جسمك.

تسهيل التعرف على الخلايا السرطانية لجهازك المناعي. يمكن أن يستهدف العلاج البيولوجي أيضًا الخلايا السرطانية ، مما يؤدي إلى تشغيل أو إيقاف إشارات الخلايا التي تساعدها على التملص من خلايا الجهاز المناعي. على سبيل المثال ، يمكن للأدوية التي تسمى مثبطات نقاط التفتيش المناعية أن تستهدف مستقبلات كيميائية معينة على الخلايا السرطانية ، مما يحجب الإشارات التي ترسلها الخلايا السرطانية لتثبيط جهاز المناعة.

أنواع العلاج البيولوجي

توجد عدة أنواع من العلاج البيولوجي ، بما في ذلك:

نقل الخلايا بالتبني

مثبطات تكون الأوعية الدموية

العلاج Bacillus Calmette-Guerin

العلاج الكيميائي

لقاحات السرطان

مستقبلات المستضد الكيميري (CAR) بالخلايا التائية

العلاج السيتوكيني

العلاج الجيني

مُعدِّلات نقاط التفتيش المناعية

المناعية

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة

العلاج بالفيروسات الحالة للأورام

العلاج الدوائي المستهدف

تتوفر العديد من أنواع العلاج البيولوجي فقط في التجارب السريرية. يعد العلاج البيولوجي للسرطان مجالًا نشطًا جدًا لأبحاث السرطان.