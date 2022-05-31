شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: عادات بسيطة تقلل من خطر الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التقدم في العمر تزداد فرص الإصابة بالخرف، وتزداد فرص الإصابة بسبب القيام بالعديد من العادات الخاطئة التي تزيد من فرص الإصابة.

ووفقا لدراسة حديثة نشرت في موقع " ذي صن "، أشارت إلى أن هناك طرقا مثبتة بالفعل لتقليل خطر الإصابة بالخرف، تنطبق حتى على أولئك المعرضين جينيا للخطر، بالإضافة إلى القيام ببعض العادات الخاطئة التي تتسبب في ارتفاع احتمالات الإصابة بالمرض.

وخضع للدراسة 11500 شخص متوسط أعمارهم 54 عاما، ولكل منهم عادات يومية يتبعونها منها الصحية وأخرى تزيد من فرص الإصابة بالمرض، ومن الأشياء الصحية التي يجب القيام بها لتقليل فرص الإصابة هي:

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

- الحفاظ على وزن صحي.

-عدم التدخين.

- الحفاظ على ضغط الدم والحد من تعرضه للارتفاع.

- السيطرة على مستويات الكوليسترول.

- تقليل نسبة السكر في الدم.

-بالإضافة إلي تناول أطعمة صحية مليئة بالمضادات الأكسدة.

وأوضحت الدراسة أن الشخص ذو الدرجة المنخفضة غير نشط، ويأكل بشكل غير صحي، ويزداد وزنه، ويدخن، ويعاني من ضغط دم وسكر وكوليسترول غير منضبط، وكان المشاركون ذوو العادات الصحية أقل عرضة للإصابة بالخرف .