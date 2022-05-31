هل سمعت عن الشاي الأزرق من قبل؟.. اليكم اهم فوائده الصحية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:10 مساءً - من المؤكد أنك صادفت الشاي الأخضر والشاي الأسود، ولكن هل سمعت عن الشاي الأزرق من قبل؟، الشاي الأزرق مصنوع من أزهار البسلة، حيث سمي على اسم لونه اللازوردي الجميل، وغالباً ما يتم الخلط بينه وبين الشاي الصيني الاسود وهو خليط بين الشاي الأسود والأخضر، ويتأكسد جزئياً أثناء عملية الإنتاج لإضفاء طعمه المميز.

بينما نتعرف على أنواع جديدة من الشاي كل يوم تقريباً، لا يبقى الكثير من خلطات الشاي على قيد الحياة، وقد يكون الشاي الأخضر هو الأكثر شعبية في الوقت الحالي، على الرغم من أن التعود عليه يستغرق بعض الوقت، بسبب مذاقه المر، ولكن الشاي الأزرق الزهري له نكهة حلوة وترابية أسهل بكثير في الفم، وذلك حسب ما ذكره موقع “indianexpress”.

ما هي الفوائد الصحية للشاي الأزرق؟

الشاي الأزرق يعزز الذاكرة:

يمكن أن يُعزى الاهتمام المفاجئ الذي اكتسبه الشاي الأزرق إلى خصائص تعزيز الذاكرة التي يُعتقد أنه يمتلكها، وأظهرت الدراسات أن أزهار البسلة الزرقاء “Clitoria ternatea” يمكن أن تساعد في وظائف الذاكرة والدماغ حيث تساعد الأزهار على زيادة أستيل كولين “ناقل عصبي”.

يساعد في تخفيف القلق:

تشير الدراسات إلى أن جرعة عالية من أزهار البسلة الزرقاء كان لها تأثيرات مفيدة مزيلة للقلق في الحيوان وساعدت الجسم على التعامل مع الضغوطات.

تخفيف الربو:

يمكن أن يساعد الشاي الأزرق في التخفيف من السعال والبرد والربو، حيث يعمل بمثابة مقشع، بمعنى آخر، يساعد على تنظيف المخاط من الشعب الهوائية والرئتين والقصبة الهوائية.

خفض الحمى:

يعتقد أن الشاي الأزرق يساعد في خفض الحمى عن طريق توسيع الأوعية الدموية تحت الجلد مباشرة، وهذا من شأنه أن يمكّن الهواء من تبريد الدم بسهولة أكبر.

تساعد زهور البسلة على منع امتصاص الجلوكوز من الطعام وبالتالي تساعد في علاج مرض السكري من النوع الثاني.

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة:

يشير اللون الغني للشاي الأزرق إلى وجود كمية عالية من مضادات الأكسدة فيه، كما تقلل مضادات الأكسدة من خطر تلف الخلايا، ومن المعروف أيضاً أنها تبطئ من آثار الشيخوخة على الجلد والشعر.

مضاد للالتهابات:

الزهور الزرقاء غنية بمركبات الفلافونويد، وهي مضادات أكسدة قوية ذات خصائص مضادة للالتهابات، كما أنها تساعد على تعزيز المناعة.