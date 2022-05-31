أبرز 7 أسباب تؤدي الى تساقط الشعر لدى الرجال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:10 مساءً - دأت معاناة الرجال مع مشكلة الصلع مبكراً، فأحياناً ما تبدأ في منتصف العشرينيات من العمر، عندما يبدأ تساقط الشعر تبدأ سنوات العمر في التراكم على المظهر وتجعل الرجل يبدو أكبر كثيراً من عمره، لا شك أن الشعر المنمق يضيف جاذبية لمظهر الرجل ويجعله يبدو أكثر شباباً وحيوية، وهذا ما يزيد من إقبال

الرجال على البحث عن حلول لمشكلة الصلع وأهمها عملية زراعة الشعر للرجال.

ما هي عملية زراعة الشعر للرجال: عملية زراعة الشعر هي عملية استبدال الشعر المتساقط من فروة الرأس إما ببصيلات شعر طبيعية من منطقة أخرى من الجسم أو بشعر صناعي يزرع في فروة الرأس، قبل أن نعرف أكثر ما هي عملية زراعة الشعر يجب أن نعرف أولاً أسباب تساقط الشعر لدى الرجال:

1-تساقط الشعر المرتبط بهرمونات الذكورة :-

هذا النوع هو نوع الصلع الأكثر شيوعاً بين الرجال، وهو مرتبط بهرمونات الذكورة والمعروفة باسم الأندروجين (androgens)، والتي لها عدة وظائف من بينها تنظيم نمو الشعر، لكل شعرة في رأسك دورة نموها، وتتسبب الهرمونات في التأثير على بصيلة الشعر وإضعافها، وفي النهاية تضمر البصيلة وتتوقف عن إنبات الشعر، هذا النوع من الصلع يتميز بتساقط الشعر من مقدمة الرأس على شكل حرف M اللاتيني، في الحقيقة العلاج الوحيد لهذا النوع من الصلع هو زراعة الشعر.

2- التوتر والضغوط النفسية :

غالباً ما يؤدي التوتر والضغوط الجسدية والنفسية إلى إدخال الجسم في حالة تشبه الصدمة تزيد من إفراز بعض الهرمونات التي تساعد الجسم على تخطي هذه المرحلة ومنها الكورتيزون، ويؤدي إلى تساقط الشعر كعرض جانبي.

3- نقص الأملاح المعدنية والفيتامينات:

غالباً ما يؤدي نقص الأملاح المعدنية والفيتامينات إلى تساقط الشعر.

4- نقص البروتينات:

الالتزام بحمية غذائية منخفضة البروتين غالباً ما ينتج عنه سوء تغذية يؤدي إلى تساقط الشعر، يتكون الشعر أساساً من الأحماض الأمينية وهي الوحدات البنائية التي يحصل الجسم عليها من البروتينات.

5- الإصابة بمرض فقر الدم ونقص الحديد:

الدم هو المكون الذي يحمل التغذية إلى الشعر وفروة الرأس والهيموجلوبين هو المكون الذي يحمل الأكسجين لهما، والإصابة بفقر الدم ونقص الحديد يمنع وصول التغذية الكافية للشعر، ويسبب تساقط الشعر.

6- تناول بعض الأدوية:

بعض الأدوية مثل الكورتيزون والأدوية المضادة للسرطان تؤدي إلى تساقط الشعر.

7- بعض أنواع العدوى في فروة الرأس:

مثل الثعلبة والفطريات وغيرها من العدوى التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر.

مشاهير خضعوا لعملية زرع الشعر للرجال:

– النجم العالمي جون ترافولتا

– جود لوو- جيمس نيسبيت

– ماثيو ماكونووي

– النجم العالمي كيفن كوستنر

– جون كرير

– النجم العالمي توم هانكس

– لاعب الكرة الشهير وايني رووني

– النجم العالمي كريس مارتن

– جيريمي بيفن

– هيول اوري