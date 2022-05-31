شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الإقلاع عن التدخين قبل سن الـ40 يقلل الوفاة بسبب أمراضه بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين يقلل خطر الوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بنسبة 90 %.

وقالت وزارة الصحة في منشور اليوم : ابدأ في الإقلاع عن التدخين وحافظ على صحتك وصحة اللي حواليك

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن التدخين لا يقلل من التوتر ولا يساعد علي التفكير بشكل أفضل كما روجت له السينما والدراما المصرية علي مدار السنوات الماضية، وتابعت: التدخين يزيد من ضربات القلب ويقلل نسبة الأكسجين في الدم.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين المدخنين بالإقلاع عنه والحفاظ على الصحة العامة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المدخنين من الفئات الأكثر عرضة وتأثرا بفيروس كورونا حيث يعرضهم التدخين إلى الإصابة بأمراض القلب والرئة والأوعية الدموية، وطالبت بالتوقف عن التدخين للحماية من أضراره.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن 9 من كل 10 مدخنين يبدأون التدخين قبل بلوغهم 18 عامًا ونصحت وزارة الصحة الشباب بالبعد عن التدخين تجنبا لمخاطره ومضاعفاته.