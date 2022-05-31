شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة .. الأعزب عرضة للوفاة أكثر بـ 3 مرات من المتزوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة نوفوستي تقرير يوضح أي الرجال الأقصر عمرا العازبون أم المتزوجون؟..فهذا التقرير يقدم المعلومة الطبية، فالمتزوجون والعزاب من الرجال يجب عليهم قراءة الأسطر القادمة للتعرف علي الإجابة.

أوضحت الدكتورة أوكسانا درابكينا، العضو المراسل قي أكاديمية العلوم الروسية، أن الرجل العازب عرضة للوفاة ثلاث مرات من المتزوج.

حيث أشارت أوكسانا، أن خطر الموت بين الرجال العزاب الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما أعلى بثلاث مرات من المتزوج، ولذا أكدت منظمة الصحة الروسية أن الزواج يحمي الرجل من الوفاة، ويعد من الضار للرجال أن يكونوا عزابا.

وأوضحت المنظمة، أن الموت المبكر بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما يزداد بمقدار ثلاثة أضعاف، لافتا أنه يمكن اعتبار التدخين وتناول الكحول بصورة دورية منتظمة والإجهاد وعدم الزواج، عوامل الخطر الرئيسية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عاما، والسبب أن العزوبية ليست مفيدة لصحة الرجل، وتعرضه للوفاة.

وأوضحت العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أن العزوبية ليست مفيدة لصحة الرجل، وخطر الموت المبكر يزداد بمقدار ثلاثة أضعاف، أما النساء في هذا العمر يزداد خطر ارتفاع مستوى ضغط الدم والإجهاد" لديهن.