شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للإقلاع عن التدخين..توقف عن التبغ من أجل صحتك وصحة كوكب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل منظمة الصحة العالمية، باليوم العالمى للامتناع عن التدخين، اليوم 31 مايو من كل عام، وترفع شعارعام 2022 التبغ يهدد بيئتنا.



الامتناع عن التدخين

وقالت، إن التأثير الضار لصناعة التبغ على البيئة واسع ومتزايد مما يضيف ضغطًا غير ضروري على موارد كوكبنا الشحيحة بالفعل والنظم البيئية الهشة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، يقتل التبغ أكثر من 8 ملايين شخص كل عام ويدمر بيئتنا، ويزيد من الإضرار بصحة الإنسان، من خلال الزراعة والإنتاج والتوزيع والاستهلاك ونفايات ما بعد الاستهلاك.

التبغ يضر بالبيئة..

تؤدي زراعة التبغ وتصنيعه واستخدامه إلى تسمم المياه والتربة والشواطئ وشوارع المدينة بالمواد الكيميائية والنفايات السامة وأعقاب السجائر، بما في ذلك الجسيمات البلاستيكية الدقيقة ونفايات السجائر الإلكترونية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، تحاول صناعة التبغ تشتيت الانتباه عن أضرارها البيئية عن طريق غسل منتجاتها من خلال التبرعات لمبادرات الاستدامة والإبلاغ عن "المعايير" البيئية التي تضعها لنفسها في كثير من الأحيان.

توقف عن التبغ لإنقاذ كوكبنا..

كل سيجارة يتم تدخينها أو استخدام منتج تبغ يهدر موارد ثمينة يعتمد عليها وجودنا، توقف عن استخدام التبغ من أجل صحتك وصحة كوكبنا، يساهم دخان التبغ في ارتفاع مستويات تلوث الهواء ويحتوي على ثلاثة أنواع من غازات الاحتباس الحراري.

مساعدة مزارعي التبغ على التحول إلى المحاصيل المستدامة..

دعت المنظمة إلى دعم مزارعي التبغ للتحول إلى سبل عيش بديلة وأكثر استدامة للحد من الأثر البيئي لزراعة التبغ وعلاجه وتصنيعه مع الاستمرار في تنفيذ تدابير مكافحة التبغ.

وأوضحت المنظمة، يساهم إنتاج التبغ بحوالي 84 مليون طن متري من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهذا يعادل 280 ألف صاروخ يتم إطلاقه في الفضاء الخارجي، يساهم دخان التبغ في ارتفاع مستويات تلوث الهواء ويحتوي على 3 أنواع من غازات الاحتباس الحراري: ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكاسيد النيتروز التي تلوث البيئات الداخلية والخارجية.