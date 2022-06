إليكم العصير الأفضل لإبطاء شيخوخة الجسم!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:20 صباحاً - منذ 18 دقيقة

آخر تحديث: 31 - مايو - 2022 10:56 صباحًا

قد تمنعنا انشغالاتنا في العمل والحياة السريعة من اتباع نظام غذائي صحي متوازن ومتنوع. غير أن شرب عصير طازج، طبيعي يمكن ان يكون طريقة رائعة للتزود بالعناصر الغذائية التي نحتاج اليها عندما نكون على عجلة ومنشغلين.

كذلك، يصبح الحصول على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمغذيات يوميًا أكثر أهمية مع التقدم في العمر،لأنّ الجسم يمرّ بتغييرات مختلفة.

في هذا السياق، تتحدث الخبيرة الصحية “لورا بوراك” لموقع Eat this not that عن بعض من أفضل العصائر التي يمكن شربها لتأخير عملية الشيخوخة في الجسم.

وتقول بوراك إن عصيرًا مبنيًا على الخضار مع قليل من المذاق الحلو من خلال اضافة تفاحة أو إجاصة، هو فكرة رائعة للحصول على كميات اضافية من النباتات وكل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وفيما ترى الخبيرة الغذائية أن العصائر المستخلصة من الخضار يمكنها ان تحمل العديد من الفوائد، تؤكد أنّ هناك طرائق اكثر فعالية للحصول على هذه المغذيات،من خلال تناول الحبوب الكاملة من الفواكه والخضار بدلا من استهلاك العصائر.

لكن، اذا كان الشخص منشغلًا بشكل يومي، فإنّ العصير قد يكون الاجابة.

وتنصح بوراك اضافة خضار ورقية داكنة الى العصير مثل السبانخ والكيل والخيار، مشيرةً الى ان هذه المكونات ترطّب الجسم وتزوّده بمضادات الأكسدة وفيتامين AوC، اللذين يساعدان على ابقاء الشعر والجلد والأظافر صحية وقوية مع التقدم في العمر.

كما أن اضافة الكرنب (الكايل) الى العصير يمكنها ايضًا ان تحسّن صحة القلب. وفي دراسة نشرت في إحدى المجلات الصحية، قامت مجموعة من الاشخاص يعانون من مستويات عالية من الكولسترول بشرب حوالي نصف كوب من عصير الكايل يوميا مدة ١٢ أسبوعًا.

وفي نهاية الدراسة، انخفضت مستويات الكولسترول الضار، وارتفعت مستويات الكولسترول الجيد HDL الذي يمكنه ان يحمي القلب.

على غرار الكايل، اثبتت الأبحاث أن السبانخ يمتلك منافع صحية مهمة أيضًا. اذ وجدت دراسة صحية انّ اولئك الذين تناولوا السبانخ يوميا، تمكنوا من تخفيض ضغط الدم بفضل محتوى السبانخ العالي من النيترات.