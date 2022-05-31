شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: نظام كيتو الغذائي يساعد في مكافحة سرطان القولون والمستقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature ، أن نظام كيتو الغذائي نتج عنه جزيء يسمى بيتا هيدروكسي بوتيرات (BHB) يمكنه منع أورام الأمعاء من الزيادة في الحجم، قال الدكتور أنطون بيلشيك ، أخصائي الأورام الجراحية ورئيس الطب في معهد سانت جون للسرطان في سانتا مونيكا ، إن هناك أنظمة غذائية مثل الأنظمة الغذائية المليئة بالسكر أو اللحوم الحمراء مثل النظام الغذائي الغربي والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ، فإن نظام كيتو الغذائي قد يساعد في مكافحة السرطان، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

وأكد كيمبرلي دافي ، اختصاصي تغذية في مركز السرطان الكبير في مستشفى سانت بول ، مينيسوتا ، أن النظام الغذائي الغربي غني بالكربوهيدرات المكررة ، والسكريات تزيد من مخاطر السمنة وأمراض القلب والسكري والسرطان وأمراض مزمنة أخرى، موضحا أن النظام الغذائي الغربي غني بالمنتجات الحيوانية وأقل في الأطعمة النباتية، وأن صحة الأمعاء المثلى تعتمد على نظام غذائي غني بالألياف والأطعمة النباتية للحفاظ على سلامة الأمعاء، وعندما تتعطل صحة الأمعاء ، يكون هناك خطر متزايد من الالتهابات والأمراض المزمنة بما في ذلك السرطانات مثل سرطان القولون والمستقيم.

في حين أن هذا قد يجعل نظام كيتو الغذائي يبدو وكأنه الخيار المثالي لأولئك الذين يعانون من السرطان ، أشار دافي إلى أن أي نوع من النظام الغذائي المقيِّد لا ينصح به للمرضى الذين يخضعون لعلاج السرطان.

قال خبير التغذية إن أولئك الذين يخضعون للعلاج يمكن أن يواجهوا مجموعة من الآثار الجانبية ، بما في ذلك الغثيان والقيء والإسهال والإمساك وتقرحات الفم ، فضلاً عن ضعف الشهية مما يعني أنهم قد "يعانون من تناول أي شيء ناهيك عن اتباع نظام غذائي مقيد .

وأشار إلى أنه في بعض الأحيان تكون الكربوهيدرات هي الشيء الوحيد الذي يمكنهم تحمله ، ولكن "حمية الكيتو التقليدية تسمح بأقل من 50 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا والتي تصل إلى ثلاث حصص من الكربوهيدرات بما في ذلك الفاكهة والخبز والمكرونة والأرز والبطاطس. "