شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء يجب أن تعرفها عن فيروس جدري القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر حالات الإصابة بجدري القرود في الارتفاع، حيث تم اكتشاف معظم الحالات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسبانيا والبرتغال وألمانيا.

حقائق يجب معرفتها عن فيروس جدري القرود ما هو فيروس جدري القرود؟

وفقًا لموقع "onlymyhealth" بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون أن جدري القرود هو عدوى فيروسية مشابهة للجدري، هذا يسبب طفح جلدي وبثور ودمامل على الجلد .

يبدأ من الوجه وتنتشر أعراض فيروس جدري القرود في اليدين والساقين والعودة إلى الجسم كله، ينتج فيروس جدري القرود عن فيروس الأورثوبوكس الذي ينتج عنه أمراض مثل الجدري، تم تأكيد الحالات في 20 دولة حتى الدهون مع 220 حالة مؤكدة للإصابة بجدرى القرود.

أعراض مرض جدري القرود؟

كما ذكرنا سابقًا، يتسبب جدري القرود في ظهور بثور حمراء صغيرة أو طفح جلدي على الجلد في معظم الأوقات، هذا ينمو ويجف في غضون أيام قليلة ويسقط، بخلاف ذلك ، تتكون أعراض جدري القرود أيضًا مما يلي:

الحُمى

صداع الرأس

ألم في العضلات

قشعريرة

آلام الظهر

إنهاك

تورم في الغدد الليمفاوية

كيف ينتشر جدري القرود؟

يحدث انتقال فيروس جدري القرود عندما يكون الشخص على اتصال وثيق بشخص أو حيوان آخر مصاب. يمكن أن تكون حالات انتقال العدوى من إنسان إلى حيوان من خلال الاتصال المباشر أو بسبب ملامسة سطح ملوث بعدوى جدري القرود، يدخل فيروس جدري القرود الجسم عن طريق الجلد أو الأنف أو العين أو الفم أو الجهاز التنفسي المكسور، يمكن أن ينتشر حتى إذا عطس شخص مصاب أو سعل أمامك وذهبت القطرات إلى داخل جسمك.

كيفية علاج فيروس جدري القرود؟

لسوء الحظ، لا يوجد علاج محدد يمكن أن يعالج فيروس جدري القرود حتى الآن، ومع ذلك ، هناك بعض الطرق للسيطرة على انتشار فيروس جدري القرود ، يمكنك تناول الأدوية المضادة للفيروسات مع استشارة الخبراء الطبيين ولقاح الجدري.

هل يوجد لقاح ضد جدرى القرود؟

لا يوجد لقاح خاص لجدري القرود ولكن بما أن هذا الفيروس يظهر سمات مشابهة مع الإصابة بالجدري، لذلك يوصى بتلقي التطعيم ضد الجدري ، إذا لم تكن قد تناولته بعد.

كيفية الوقاية من فيروس جدري القرود ؟

هناك بعض الطرق التي يقترحها مركز السيطرة على الأمراض لمنع فيروس جدري القرود من إصابتك، فيما يلي بعض الإجراءات التي يمكنك تطبيقها: