بيروت - نادين محمد - تعاني بعض النساء من سمنة الذراعين أو كبر الزنود، فتبدو مترهلة، وهذا نتيجة تراكم الدهون في هذه المنطقة، ما يشكل الكثير من الانزعاج، خاصة عتد ارتداء الأثواب القصيرة الأكمام أو دونها.

لمعرفة أسباب كبر الزنود وكيفية التخلص من هذه المشكلة، تابعي سيدتي سطور هذا المقال...



• التقدم في السن أحد أسباب سمنة الزنود عند النساء وترهلها، نتيجة انخفاض الكتلة العضلية ومعدل عملية التمثيل الغذائي، كذلك فقدان الجلد لمرونته، ما يؤدي إلى زيادة حجم الذراعين وترهلهما وتراكم الدهون في هذه المنطقة في الجسم.

• التغييرات الهرمونية التي تحدث لجسم المرأة أحد أسباب كبر الزنود، خاصة ما يعرف بهرمون التيستوستيرون والذي عادة ما يكون بنسبة أقل في أجساد النساء مقارنة بالرجال، وهذا يؤدي إلى ضعف العضلات وتراكم الدهون في مناطق متفرقة من جسم المرأة، كالزنود، الأرداف ...

• اتباع حمية من أجل انقاص الوزن الزائد دون ممارسة التمارين الرياضية الخاصة بالذراعين، مما يؤدي إلى ترهلهما.

• الخضوع لعمليات جراحية لمحاربة السمنة، كعملية تكميم المعدة، تحويل مسار المعدة، بالون المعدة وغيرها... والتي تؤدي إلى خسارة شديدة لوزن الجسم، دون إحداث أي تغيير في وزن وحجم الذراعين بعد إجراء العملية.

• اتباع حميات غذائية قاسية تؤدي إلى تخسيس سريع للوزن، ما ينتج عنه عدم تناسق في حجم وشكل الزنود مقارنة مع بقية الجسم.

• قلة تحريك الذراعين تسفر عن تراكم الدهون فيهما بنسبة تفوق كتلة العضلات.



ممارسة تمارين رفع الأوزان



تساعد ممارسة رفع الأوزان على تقوية بنية العضلات في أعلى الذراعين، يمكن ممارستها في المنزل وفي النوادي الرياضية، لكن يجب القيام بالإحماء لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة قبل ممارستها وكذلك اختيار الوزن بعناية.

اتباع نظام غذائي



التمارين الرياضية ليست كافية لتنحيف الزنود، يفترض اتباع نظام غذائي صحي مرافق للتمارين، تحتسب فيه السعرات الحرارية، فتناول كمية من السعرات تفوق ما يحرقه الجسم، يؤدي إلى تخزينها على هيئة دهون تتراكم في مناطق متفرقة من الجسم، من بينها الزنود.

إضافة الألياف إلى النظام الغذائي



تساعد الألياف في خسارة الوزن الزائد والدهون، لأنها تستغرق وقتاً لهضمها، ما يمنح شعوراً بالامتلاء لفترات طويلة. لذا ينصح بالإكثار من تناول الأطعمة التي تحويها، كالحبوب الكاملة، الفواكه، الخضراوات، البقوليات، المكسرات والبذور.

تناول البروتين



البروتين من المصادر الغذائية التي تكبح الشهية وتساهم في بناء العضلات، ما يؤدي إلى زيادة حرق الدهون والتخلص من كبر الزنود. من أبرز الأطعمة الغنية بالبروتين البيض، الأسماك، البقوليات، اللحوم، الدواجن ومنتجات الألبان.

التوقف عن تناول الكربوهيدرات



الامتناع عن تناول الكربوهيدرات المكررة الموجودة بكثرة في المعكرونة، الأرز الأبيض والخبز الأبيض التي تمتاز بغناها بالسعرات الحرارية وفي الوقت نفسه افتقارها للألياف الغذائية، الفيتناميات والمعادن المهمة التي يحتاجها الجسم، وهذا يؤدي إلى زيادة بمستوى السكر في الدم وزيادة الشعور بالجوع.

هذا إضافة إلى :

• تجنب الوجبات السريعة.

• شرب كميات كافية من الماء.

• تنظيم مواعيد تناول الوجبات الغذائية.

• استخدام أطباق صغيرة، ما يساعد على تقليل حجم حصة الطعام المتناولة.

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