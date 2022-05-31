شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض كورونا فى الجهاز الهضمى عديدة.. أبرزها قلة الشهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر فيروس كورونا على كل عضو من أعضاء الجسم، حيث يمكن رؤية علامات كورونا في القلب والرئتين والجلد وكذلك في الجهاز الهضمي، ووفقًا للدراسات فقد عانى 53٪ من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بكورونا من عرض واحد على الأقل في الجهاز الهضمي، في هذا التقرير نتعرف على 5 أعراض لفيروس كورونا تتعلق بالجهاز الهضمى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض كورونا المرتبطة بالجهاز الهضمي الإسهال

وفقًا لتطبيق ZOE COVID Symptom Study، يعد الإسهال أحد أعراض كورونا الواضحة، وفقًا للتطبيق ، لا يختلف الإسهال الناجم عن COVID عن مشاكل المعدة الناتجة عن خلل مثل فيروس الروتا أو نوروفيروس.

في حالة الإصابة بفيروس كورونا، يلاحظ الإسهال خلال الأيام الأولى، ومع ذلك ، يمكن أن يعاني الأشخاص أيضًا من نوبات من الإسهال خلال فترة طويلة من الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب الإحصائيات فإن 30٪ من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا أصيبوا بالإسهال أثناء كورونا.

ألم في البطن

يمكن أن يكون ألم البطن غير المبرر علامة على الإصابة بفيروس كورونا، إذا صادفت أي شخص مصاب أو أصبت بالفيروس من مكان ما، فهناك احتمال ضئيل بأنك قد تعاني من آلام في المعدة في الأيام الأولى من الإصابة.

لم يتم الإبلاغ عن حدوث ألم في البطن أثناء الإصابة بفيروس كورونا على نطاق واسع ، ولكن لا يمكن استبعاد حدوثه.

الغثيان والقيء

بعض المرضى يعانون من الغثيان / القيء كأول مظهر سريري لكورونا، والذي غالبًا ما يتجاهله الناس، ومن الواضح الآن أنه ليس فقط الرئتين، بل يمكن أيضًا مهاجمة الجهاز الهضمي من قبل كورونا.

وتم العثور على إنزيم محوّل للأنجيوتنسين 2 (ACE2) للمستقبل المضيف ، والذي يعمل كبوابة للعدوى، يتم التعبير عنه بشكل كبير في ظهارة الجهاز الهضمي وقد يؤدي إلى تطور الغثيان / القيء.

نزيف معدي معوي

يعد نزيف الجهاز الهضمي أو القيء المصحوب بالدم علامة غير شائعة على كورونا

تربط دراسة بحثية أعراض الجهاز الهضمي بنتائج أسوأ لدى مرضى كورونا.

وجدت دراسة جماعية أخرى في نيويورك أن نزيفًا معديًا معويًا شوهد في 3 ٪ من مرضى كورونا في المستشفى، وكان النزيف أثناء دخول المستشفى مرتبطًا بزيادة معدل الوفيات.

قلة الشهية

يتخطى واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين بكورونا وجباتهم، وفقًا للبيانات التي تم جمعها بواسطة تطبيق ZOE COVID Symptom Study.

في حين أن فقدان الشهية غالبًا ما يُلاحظ في الأشخاص المرضى ، فإن ارتباطه بـكورونا يمثل مصدر قلق لأنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية لدى الأطفال الصغار وكبار السن.

فقدان الشهية هو علامة مبكرة على كورونا، بالنسبة للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا ، فإنه يستمر لمدة أربعة أيام في المتوسط ​​ولكن يمكن أن يستغرق أسبوعًا أو أكثر. وفي الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا ، يميل إلى أن يستمر لمدة يومين إلى ثلاثة أيام فقط أيام وسيتحسن في غضون أسبوع.