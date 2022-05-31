شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاص الوزن للرجال.. أفضل 7 أطعمة تعمل على إذابة دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يساعدك اتباع نظام غذائي جيد على التخلص من دهون البطن العنيدة فحسب، بل يجب أن تعرف أيضًا الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة بشكل أسرع.

وفقا لموقع " thehealthsite"، نعرض أبرز 7 أطعمة ستساعد الرجال على التخلص من دهون البطن بسرعة، لن تساعدك هذه الأطعمة على فقدان الوزن فحسب، بل ستزودك أيضًا بالكمية المطلوبة من البروتين والألياف والدهون الصحية. هيا بنا نبدأ.

البيض

يعتبر البيض، أحد المواد الغذائية الأساسية المتاحة بسهولة في كل منزل هندي تقريبًا، وفقًا للدراسات ، فإن البيض غني بنقص الكولين المرتبط مباشرة بالجينات التي تسبب تراكم الدهون الحشوية ، خاصة في الكبد. وهكذا ، ابدأ صباحك بالبيض المسلوق والبيض المسلوق وما إلى ذلك وشاهد السحر.

اللحوم والأسماك الخالية من الدهون

لا تنس أبدًا إضافة بعض مصادر البروتين الجيدة والخالية من الدهون إلى طبقك عندما تحاول إنقاص الوزن، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن الوجبة الغنية بالبروتين ، على عكس الوجبة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات بشكل خاص ، يمكن أن تزيد الشبع عن طريق قمع هرمون الجريلين المحفز للجوع.

الخضروات الخضراء

من السبانخ ، إلى الخس ، كلها أطعمة منخفضة الكثافة للطاقة والتي يمكنها بسهولة إذابة دهون البطن، تضيف هذه الخضروات الخضراء العناصر الغذائية الأساسية ، وتملأ الألياف ، والحجم إلى الوجبات ، وكل ذلك مقابل سعرات حرارية قليلة نسبيًا.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة هي المفضلة لدى الكثير، لكن ، هل تعلم أنها مفيدة أيضًا لفقدان الوزن؟ يمكن أن يساعد تناول الشوكولاتة الداكنة في قمع الرغبة في تناول المزيد من الطعام، وبالتالي يساهم في إنقاص الوزن.

الكرز

هذه الفاكهة ذات اللون الأحمر الداكن هي أيضًا مصدر كبير لفقدان الوزن عند الرجال، حاول تضمينها في نظامك الغذائي كل يوم لترى نتيجة واضحة، ومع ذلك ، فإن تناول الكرز فقط لن يساعدك على إنقاص الوزن ، فأنت بحاجة إلى ممارسة الرياضة وتناول الأطعمة والفواكه الأخرى أيضًا.

البهارات

هل تعلم أن توابل مفيدة أيضًا لفقدان الوزن التوابل، من الكركم، والفلفل الحار، والقرفة، والفلفل الأسود كل هذه تعزز رحلة إنقاص الوزن.

البروتين النباتي

البروتين هو عنصر غذائي مهم آخر يجب أن تتناوله في نظامك الغذائي، ولكن بدلاً من مصادر البروتين العادية، حاول التحول إلى البروتين النباتي، تحتوي على نسبة منخفضة من السكر وغنية بالألياف، تدعم البروتينات النباتية أيضًا صحة الأمعاء وهو أمر مهم عندما تحاول إنقاص الوزن.