شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض جسدية تؤكد إصابتك بالإكتئاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا نجمع في كثير من الأحيان بين الاكتئاب والألم الجسدي ، لكن تظهر الأبحاث أن هذا المرض العقلي يمكن أن يكون مؤلمًا حقًا ، وبينما نقرن غالبًا بين هذا المرض العقلي والألم العاطفي مثل الحزن والبكاء ومشاعر اليأس ، تظهر الأبحاث أن الاكتئاب يمكن أن يظهر كألم جسدي أيضًا.

وعلى الرغم من أننا لا نفكر في كثير من الأحيان في الاكتئاب على أنه ألم جسدي ، إلا أن بعض الثقافات تفعل ذلك - خاصة تلك التي يكون فيها الحديث علانية عن الصحة العقلية من "المحرمات" ، وقد تفهم الثقافات المختلفة الاكتئاب بشكل مختلف على سبيل المثال ، من المرجح أن يصف الأمريكيون الآسيويون.

الاكتئاب ويفهمونه على أنه أعراض جسدية، و يمكن أن يؤثر ذلك على نوع العلاج الذي يسعون إليه ومن يسعون إليه، و يُقارن هذا بالفهم الغربي للاكتئاب على أنه تجربة مزاجية داخلية في المقام الأول، حسبما نشر موقع healthyline.

من ناحية أخرى ، تظهر الأعراض الجسدية أن الاكتئاب ، في الواقع ، حقيقي جدًا ويمكن أن يضر برفاهيتنا بشكل عام، وفيما يلي 7من أكثر الأعراض الجسدية شيوعًا للاكتئاب:

1 - التعب أو انخفاض مستويات الطاقة بشكل ثابت



2 - آلام الظهر أو آلام العضلات في كل مكان التعب هو عرض شائع للاكتئاب. في بعض الأحيان ، نشعر جميعًا بمستويات طاقة أقل ويمكن أن نشعر بالركود في الصباح ، على أمل البقاء في السرير ومشاهدة التلفزيون بدلاً من الذهاب إلى العمل، بينما نعتقد غالبًا أن الإرهاق ينبع من الإجهاد ، يمكن أن يسبب الاكتئاب أيضًا الإرهاق، ومع ذلك ، على عكس التعب اليومي ، يمكن أن يسبب التعب المرتبط بالاكتئاب أيضًا مشاكل في التركيز ومشاعر التهيج واللامبالاة.2 - آلام الظهر أو آلام العضلات في كل مكان

قد تشعر أنك بخير في الصباح ، ولكن بمجرد أن تكون في العمل أو جالسًا في مكتب المدرسة ، يبدأ ظهرك في الشعور بالألم، و يمكن أن يكون التوتر ، أو الاكتئاب، على الرغم من أنها غالبًا ما تكون مرتبطة بوضعية سيئة أو إصابات ، إلا أن آلام الظهر يمكن أن تكون أيضًا أحد أعراض الضيق النفسي.

3 - الصداع



4 - مشاكل في العين أو ضعف الرؤية يعاني الجميع تقريبًا من صداع عرضي، إنها شائعة جدًا لدرجة أننا غالبًا ما نشطبها على أنها ليست شيئًا جادًا، ويمكن لمواقف العمل المجهدة ، مثل الخلاف مع زميل في العمل ، أن تسبب هذا الصداع، ومع ذلك ، قد لا يكون سبب صداعك دائمًا هو التوتر ، خاصة إذا كنت قد تحملت زميلك في العمل في الماضي،وإذا لاحظت التحول إلى الصداع اليومي ، فقد يكون ذلك علامة على الاكتئاب.4 - مشاكل في العين أو ضعف الرؤية



5 - آلام في المعدة أو عدم ارتياح في البطن هل تجد أن العالم يبدو ضبابيًا؟ في حين أن الاكتئاب قد يتسبب في ظهور العالم باللون الرمادي والقاتم ، إلا أن دراسة بحثية أجريت عام 2010 في ألمانيا تشير إلى أن هذا القلق المتعلق بالصحة العقلية قد يؤثر في الواقع على بصر المرء.5 - آلام في المعدة أو عدم ارتياح في البطن



6 - مشاكل في الجهاز الهضمي أو عدم انتظام مواعيد الأمعاء هذا الشعور بالغرق في معدتك هو أحد أكثر علامات الاكتئاب التي يمكن التعرف عليها، ومع ذلك عندما تبدأ بطنك في التقلص ، فمن السهل كتابتها على أنها غازات أو ألم في الدورة الشهرية.6 - مشاكل في الجهاز الهضمي أو عدم انتظام مواعيد الأمعاء

يمكن أن تكون مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل الإمساك والإسهال ، محرجة وغير مريحة، و غالبًا ما يحدث بسبب التسمم الغذائي أو فيروسات الجهاز الهضمي ، من السهل افتراض أن عدم الراحة في القناة الهضمية ينجم عن مرض جسدي، لكن المشاعر مثل الحزن والقلق والإرهاق يمكن أن تعطل مساراتنا الهضمية، تشير إحدى الدراسات التي أجريت عام 2011 إلى وجود صلة بين القلق والاكتئاب وآلام الجهاز الهضمي.