شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أعراض جسدية تؤكد إصابتك بالإكتئاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وعلى الرغم من أننا لا نفكر في كثير من الأحيان في الاكتئاب على أنه ألم جسدي ، إلا أن بعض الثقافات تفعل ذلك - خاصة تلك التي يكون فيها الحديث علانية عن الصحة العقلية من "المحرمات" ، وقد تفهم الثقافات المختلفة الاكتئاب بشكل مختلف على سبيل المثال ، من المرجح أن يصف الأمريكيون الآسيويون.
الاكتئاب ويفهمونه على أنه أعراض جسدية، و يمكن أن يؤثر ذلك على نوع العلاج الذي يسعون إليه ومن يسعون إليه، و يُقارن هذا بالفهم الغربي للاكتئاب على أنه تجربة مزاجية داخلية في المقام الأول، حسبما نشر موقع healthyline.
من ناحية أخرى ، تظهر الأعراض الجسدية أن الاكتئاب ، في الواقع ، حقيقي جدًا ويمكن أن يضر برفاهيتنا بشكل عام، وفيما يلي 7من أكثر الأعراض الجسدية شيوعًا للاكتئاب:
2 - آلام الظهر أو آلام العضلات في كل مكان
قد تشعر أنك بخير في الصباح ، ولكن بمجرد أن تكون في العمل أو جالسًا في مكتب المدرسة ، يبدأ ظهرك في الشعور بالألم، و يمكن أن يكون التوتر ، أو الاكتئاب، على الرغم من أنها غالبًا ما تكون مرتبطة بوضعية سيئة أو إصابات ، إلا أن آلام الظهر يمكن أن تكون أيضًا أحد أعراض الضيق النفسي.
4 - مشاكل في العين أو ضعف الرؤية
5 - آلام في المعدة أو عدم ارتياح في البطن
6 - مشاكل في الجهاز الهضمي أو عدم انتظام مواعيد الأمعاء
يمكن أن تكون مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل الإمساك والإسهال ، محرجة وغير مريحة، و غالبًا ما يحدث بسبب التسمم الغذائي أو فيروسات الجهاز الهضمي ، من السهل افتراض أن عدم الراحة في القناة الهضمية ينجم عن مرض جسدي، لكن المشاعر مثل الحزن والقلق والإرهاق يمكن أن تعطل مساراتنا الهضمية، تشير إحدى الدراسات التي أجريت عام 2011 إلى وجود صلة بين القلق والاكتئاب وآلام الجهاز الهضمي.