شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن داء "هودجكين" وما هى الأعراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد داء هودجكيِن نوعًا من السرطان يصيب الجهاز اللمفاوي، وهو جزء من الجهاز المناعي المسئول عن مكافحة الجراثيم في الجسم، وعند الإصابة بها، تنمو خلايا الدم البيضاء التي تسمى الخلايا اللمفية بشكل خارج عن نطاق السيطرة، ما يؤدي إلى تورم العقد اللمفية وانتشار أورام في مختلف أجزاء الجسم، حسبما نشر موقع مايو كلينك Mayo Clinic

وساعد التطور في تشخيص لمفومة هودجكيِن وعلاجها على إتاحة الفرصة للأشخاص المصابين بهذا المرض لتماثلهم للشفاء التام. ولا تزال توقعات سير المرض ومآله تشهد تحسنا بالنسبة للأشخاص المصابين بلمفومة هودجكين.

ويمكن أن يحدث سرطان الغدد الليمفاوية فى أى عمر، لكنه أكثر شيوعًا بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا.

والغدد اللمفاوية تعمل ضمن شبكة مكافحة الأمراض فى الجسم، والتى تتكون من الطحال ونخاع العظام والغدد الليمفاوية والغدة الصعترية، وهناك أنواع مختلفة من سرطان الغدد الليمفاوية ولكن هناك نوعين رئيسيين غير هودجكين واللاهودجكين.

ليمفوما هودجكين هي نوع من السرطان يبدأ في خلايا الدم البيضاء سميت على اسم توماس هودجكين الطبيب الإنجليزي الذي اكتشف المرض لأول مرة في عام 1832، ويصيب حوالي 1950 شخصًا كل عام في المملكة المتحدة، و8500 شخص في الولايات المتحدة.

الأنواع

سرطان الدم اللمفاوي المزمِن

سرطان الغدد الليمفاوية

لمفومة الخلايا البائية الجلدية

لمفومة الخلايا التائية الجلدية

الأعراض

تورم العقد اللمفاوية

تورم العقد اللمفاويةافتح مربع الحوار المنبثق

قد تتضمن علامات لمفومة هودجكين وأعراضها ما يأتي:

تورمًا غير مؤلم في العُقَد اللمفية في العنق أو الإبطين أو المنطقة الأربية

إرهاقًا مستمرًّا

الحُمَّى

التعرّق الليلي

فقدان الوزن دون محاولة ذلك

حكة شديدة

ألمًا في العُقَد اللمفية بعد شرب الكحول

طرق علاج سرطان الغدد الليمفاوية

العلاج الكيميائي، المعالجة بالإشعاع، منشطات، زرع الخلايا الجذعية.

أما ليمفوما اللاهودجكين فقد تظهر في أي مكان في الجسم ولكن عادة ما يتم ملاحظتها أولاً في الغدد الليمفاوية حول رقاب المصابين، وهو أكثر شيوعًا عند الذكور أكثر من الإناث، ويتم تشخيصه بشكل شائع إما في أوائل العشرينيات من عمر المريض أو بعد سن 55.

وهناك بعض الأعراض التى قد تظهر الإصابة بهذا المرض الخطير مثل تورم غير مؤلم في الرقبة أو الإبط أو الفخذ، تعرق ليلي كثيف، فقدان الوزن غير المبرر لأكثر من عُشر جسد الشخص.