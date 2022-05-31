شكرا لقرائتكم خبر عن الاضطراب ثنائي القطب.. 5 أعراض للحالة التي يُزعم أن جوني ديب عانى منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن أثارت محاكمة الممثل الشهير جوني ديب وزوجته في المحاكم، واتهامه بمعاناته من شكل من أشكال اضطراب ثنائي القطب بواسطة الطبيب النفسي، نعرض فيما يلي كل ما يخص مرض اضطراب ثنائي القطب.

ما هو الاضطراب ثنائي القطب؟

وفقا لموقع " timesnownews ، الاضطراب ثنائي القطب هو حالة صحية عقلية تتميز بنوبات من المزاج المرتفع والمنخفض، يمكن أن تكون الارتفاعات نوبات من الهوس الخفيف أو الهوس بينما يمكن أن تكون فترات الانخفاض كآبة في المزاج، ويمكن أيضًا خلط التقلبات وقد يشعر المرء بالاكتئاب والبهجة في نفس الوقت.

أعراض الاضطراب ثنائي القطب يمكن أن يبدأ الرجال في الظهور بين سن 18 إلى 29 عامًا وتظهر هذه الأعراض في السابق عند الرجال أكثر من النساء، ومع ذلك ، يمكن أن تحدث أيضًا في سنوات الطفولة والمراهقة. قد يكون من الصعب تشخيص هذه الحالة، ومع ذلك، يمكن أن تساعد مراقبة الأعراض.

ما هي أعراض الاضطراب ثنائي القطب؟

يمكن أن تتقلب أعراض الاضطراب ثنائي القطب بين نوبات عالية ومنخفضة يمكن أن تكون إما مزاجًا سعيدًا أو اكتئابًا، تشمل العلامات الرئيسية، هي: