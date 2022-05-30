شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) هو مشكلة عدم القدرة على التركيز ، أو فرط النشاط ، أو عدم القدرة على التحكم في السلوك ، أو مزيج من هذه المشاكل. لكي يتم تشخيص هذه المشاكل على أنها اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، يجب أن تكون خارج النطاق الطبيعي لعمر الشخص وتطوره، حسبما نشر موقع mentalhealth

الأسباب

يبدأ اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط عادةً في مرحلة الطفولة ولكنه قد يستمر حتى سنوات البلوغ. إنه الاضطراب السلوكي الأكثر شيوعًا عند الأطفال. يتم تشخيص اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط في كثير من الأحيان عند الأولاد أكثر من الفتيات.

ليس من الواضح ما الذي يسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. من المحتمل أن تلعب مجموعة من الجينات والعوامل البيئية دورًا في تطور الحالة. تشير دراسات التصوير إلى أن أدمغة الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تختلف عن أدمغة الأطفال غير المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

الاعراض

تنقسم أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى ثلاث مجموعات:

عدم القدرة على التركيز (عدم الانتباه)

أن تكون نشيطًا للغاية (فرط النشاط)

عدم القدرة على التحكم في السلوك (الاندفاع)

ويعاني بعض الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من أعراض غفلة بشكل رئيسي. يعاني البعض بشكل رئيسي من أعراض فرط النشاط والاندفاع. لدى البعض الآخر مجموعة من أنواع الأعراض المختلفة. يُقال أحيانًا إن الأشخاص الذين يعانون من أعراض غفلة في الغالب يعانون من اضطراب نقص الانتباه (ADD). إنهم يميلون إلى أن يكونوا أقل اضطرابًا ويزداد احتمال عدم تشخيصهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

أعراض الغفلة

يفشل في الاهتمام عن كثب بالتفاصيل أو يخطئ بسبب الإهمال في العمل المدرسي

لديه صعوبة في الحفاظ على الانتباه أثناء المهام أو اللعب

لا يبدو أنه يستمع عند التحدث إليه مباشرة

لا يتبع التعليمات ويفشل في إنهاء الأعمال المدرسية أو الأعمال المنزلية والمهام

لديه مشاكل في تنظيم المهام والأنشطة

يتجنب أو يكره المهام التي تتطلب مجهودًا عقليًا متواصلًا (مثل العمل المدرسي)

غالبًا ما يفقد الألعاب أو المهام أو أقلام الرصاص أو الكتب أو الأدوات اللازمة للمهام أو الأنشطة

يصرف بسهولة

غالبًا ما ينسى في الأنشطة اليومية

أعراض فرط النشاط

تململ بالأيدي أو القدمين أو يتلوى في المقعد

يترك المقعد عند توقع بقاء الجلوس

يركض أو يتسلق في مواقف غير مناسبة

لديه مشاكل في اللعب أو العمل بهدوء

غالبًا ما يكون "أثناء التنقل" ، ويتصرف كما لو كان "مدفوعًا بمحرك"

يتحدث بشكل مفرط

أعراض الاندفاع

يطمس الإجابات قبل الانتهاء من الأسئلة

لديه صعوبة في انتظار الدور

يقاطع أو يتطفل على الآخرين (بأعقاب في المحادثات أو الألعاب)