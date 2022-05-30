شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البحوث الهندى: الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بعدوى جدرى القرود.. أعراض غير العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة Aparna Mukherjeeعالمة من المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) إن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى جدري القرود، وأشارت إلى أن الأشخاص الأصغر سنًا الذين لم يحصلوا على لقاح الجدري قد يكونون أكثر عرضة للإصابة.

وذكرت أن لقاح الجدري يعطي مناعة متصالبة لمحاربة عدوى جدري القرود، ولكن تم إيقاف إعطاء اللقاح بعد الثمانينيات، ومع ذلك أوصت بضرورة تطعيم كبار السن بلقاح الجدري.

5 أعراض غير عادية لجدري القرود يجب الانتباه إليها

وفقًا لتقرير موقع "healthsite"، قالت الطبيبة إنه لا داعي للذعر، مضيفًا أن أعراض هذا المرض تنتشر عادة عن طريق الاتصال الوثيق جدًا، لذلك يجب على الناس تجنب الاتصال الوثيق مع أولئك الذين ثبتت إصابتهم بجدر القرود.

علاوة على ذلك، قامت عالم ICMR بإدراج بعض الأعراض غير العادية التي يجب على الناس مراقبتها عن كثب، خاصة أولئك الذين زاروا مؤخرًا بلدًا مصابًا بفيروس جدري القرود.

فيما يلي 5 أعراض غير عادية لجدري القرود مدرجة من قبل الخبير:

آلام بالجسم الطفح الجلدي ارتفاع درجة الحرارة الكثير من اعتلالات العقد اللمفية الغدد الليمفاوية الكبيرة

سبب التفشي المفاجئ لجدري القرود

يحاول الخبراء في منظمة الصحة العالمية فهم أصل هذا التفشي المفاجئ لجدري القردة في البلدان غير الموبوءة.

تم الإبلاغ عن أكثر من 20 حالة إصابة بفيروس جدري القرود في العديد من البلدان في غضون أيام قليلة ، وفقًا لسيلفي برياند ، مديرة منظمة الصحة العالمية للتأهب للمخاطر المعدية العالمية، لكن أشياء كثيرة لا تزال مجهولة بشأن هذا المرض.

قال برياند إنهم ما زالوا لا يعرفون ما إذا كان هذا الوضع غير العادي ناتجًا عن التغيير الفيروسي، لكن لا يبدو ذلك لأن "التسلسل الأول للفيروس يظهر أن السلالة لا تختلف عن السلالة التي يمكن أن نجدها في البلدان الموبوءة" . " اقترحت أنه ربما يرجع السبب في ذلك إلى تغيير في السلوك البشري.

لكنها تعتقد أنه إذا اتخذت البلدان الإجراءات الصحيحة لاحتواء حالات الإصابة بمرض جدري القرود الآن ، فيمكن إيقاف تفشي المرض بسهولة.