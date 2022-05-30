بينها القهوة.. أطعمة ومشروبات تسبب اضطراب حاسة الشم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 04:09 مساءً - توصلت دراسة جديدة أجراها علماء جامعة ريدينغ البريطانية، إلى أن حاسة الشم يمكن أن تختل بتأثير المركبات العطرية الموجودة في القهوة والبصل والثوم والدجاج والفلفل الأحمر.

وتشير مجلة Communications Medicine، إلى أن 29 متطوعا شاركوا في هذه الدراسة، كان بعضهم يعاني من اختلال حاسة الشم parosmia، قدم لهم مشروب القهوة بتركيبات مختلفة.

وكانت النتيجة، أن الذين يعانون من اختلال حاسة الشم، تمكنوا من تحديد الروائح المزعجة. وقد عثر الباحثون على هذه الروائح في البصل والثوم والدجاج والفلفل الأخضر.

وتقول الدكتورة جين باركر المشاركة في هذه الدراسة، “اكتشفنا إثباتات موثوقة، بأن كل شيء عندنا يجري في “الرأس”، وأن الإدراك المشوه للروائح وأحاسيس الاشمئزاز المرتبطة بها يمكن أن تكون ناجمة عن المركبات العطرية في بعض الأطعمة”.

وتؤكد الدكتورة، على أن هذه الدراسة، قد تكتشف مستقبلا طريقة لتحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من اختلال حاسة الشم.

أغذية لتقوية حاسة الشم

الفيتامينات

يجب أن تدرك أن نظامك الغذائي يلعب دورا كبيرا في استعادة حاسة الشم المفقودة.

ويرتبط نقص فيتامين (د) بفقدان حاسة الشم والتذوق، وتساعد الفيتامينات (A;B:E) في تنظيم وظيفة الحسية الكيميائية، ولكن هناك القليل من الأدلة الطبية لإثبات ارتباط نقصها بفقدان حاسة الشم أو التذوق.

احرص على تناول الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات مثل المحار والحبوب والجبن والحليب لمكافحة أوجه النقص، ويمكنك أيضا تناول مكملات إضافية لهذه العناصر الغذائية بعد استشارة الطبيب.

الأطعمة الغنية بالزنك

معدن الزنك من المعادن الرئيسية المسؤولة عن حاسة الشم، والذي يمكن أن يؤدي نقصه إلى حالة من ضعف الشم، ويمكن تناول الزنك على شكل مكملات غذائية، كما أنه موجود في بعض الأطعمة مثل بذور عباد الشمس، العدس، البقوليات، والمحار والمكسرات والشوكولاتة الداكنة.

الثوم

مركبات الثوم لها أنشطة مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد ذلك في علاج انسداد الأنف وتخفيف أعراض البرد والإنفلونزا، وهذا بدوره قد يساعدك على التنفس بسهولة واستعادة حاسة الشم.

الزنجبيل

تعزز الرائحة القوية للزنجبيل حاسة الشم لديك، وينصح بمضغ قطع صغيرة من الزنجبيل المقشر على فترات منتظمة.

الفلفل الحريف

يحتوي الفلفل الحريف على مادة الكابسيسين، والتي يُعرف أنها تعمل على إزالة احتقان الأنف، وهذا بدوره يمكن أن يساعد في استعادة حاسة الشم المفقود.