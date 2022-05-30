شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الدواء المصرية: نهدف لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت مدينة الدواء المصرية مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين لتوقيع شراكة إستراتيجية بين مدينة الدواء المصرية، وإحدى شركات الأدوية العالمية، وذلك بمقر مدينة الدواء بالخانكة، لتحقيق رؤية مصر 2030 لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للشركات الدواء العالمية.

من جانبه قال الدكتور عمرو ممدوح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الدواء المصرية، إنه تم تشييد مدينة الدواء لتحقيق الأمن الدوائى المصرى ومنذ بداية الافتتاح العام الماضى كان هدفها هو إنتاج دواء مصري يضاهى الدواء العالمى، موضحًا أن الأزمة الحالية أكدت أن رؤية القيادة السياسية يكون أحد أضلع الدولة لتامين صناعة الدواء فى مصر سواء الأدوية الأساسية والأدوية، موضحًا أن كل شهر إلى شهرين نطلق دواء جديدا، والمدينة طرحت دواء جديدا خلال 3 شهور بعد طرحه عالميا، ونهدف أن نكون مركز إقليمى للتصدير، سواء للشركات المحلية أو العالمية واتفاق اليوم يدعم هذا التوجه الإستراتيجي، ونرحب بالتعاون مع شركات عديدة وتم عقد اتفاق بالأمس مع شركة يابانية للمحاليل، وفاتحين الباب لكل أنواع الشركات.

وأضاف أن مدينة الدواء افتتحتها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 ومن أهم أهدافها هو توطين صناعة الدواء، وتصنيع الأدوية المتقدمة والمعتمدة علي التكنولوجيا الحيوية والأبحاث، وتعد تلك الشراكة هى الأولى من نوعها لتحقيق رؤية مصر 2030 لتحويل مصر إلي مركزا إقليميا للشركات العالميه لتصنيع أدويتها علي أرض مصر عن طريق نقل التكنولوجيا العالمية.

وتعكس هذه الشراكة المهمة وغير المسبوقة لتوطين وتصنيع علاجات الشركة السويسرية ذات المستوى العالمي محليًا، لمساعدة المرضى المصريين للحصول على هذه الأدوية بشكل أسرع وبجودة عالمية لتوفير حياة أفضل وبنتائج علاجية رفيعة المستوى.