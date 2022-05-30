بيروت - نادين محمد - الماش والحلبة من البقوليات التي اشتهرت لتسمين الجسم بشكل آمن، قيمتهما الغذائية عالية، يحتويان على البروتينات، النشويات، الفيتامينات، العناصر والمعادن الأساسية، إضافة إلى مضادات الأكسدة الضرورية لصحة الجسم، يحثان الأنسجة والخلايا على النمو بشكل سليم، كما يستخدمان لمعالجة العديد من الأمراض.



قبل معرفة كيفية استخدام الماش والحلبة للتسمين، سنستعرض فوائد كل منهما لهذا الغرض...

فوائد الماش للتسمين



يساعد على زيادة الوزن في وقت قصير، لاحتوائه على خصائص تفتح الشهية، وذلك من خلال إضافته إلى الوجبات الغذائية أو من خلال بعض الخلطات التي تساعد على التسمين.

فوائد الحلبة للتسمين



الحلبة بدورها من المكونات التي استخدمت منذ القدم للتسمين ولعلاج النحافة المرضية، لاحتوائها على خصائص تعمل على تخفيض معدل السكر في الدم، تعزز الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، ما يساعد على زيادة الوزن.

إلى ذلك، تسهل الحلبة من عملية الهضم، تحسن أداء الجهاز الهضمي والإنزيمات الهاضمة، كما تمنع الإصابة بالتلبكات المعوية، ما يسمح بتناول الطعام بشكل مريح وبكميات مضاعفة، وذلك لاحتوائها على مادة الصابونين.

يمكن تناول حبوب الحلبة الخضراء أو المسلوقة بعد الوجبات الغذائية الرئيسية، أو من خلال استخدامها بخلطات تساعد على التسمين.

وصفات من الماش للتسمين

الماش والزبدة للتسمين



المكونات

• 5 ملاعق من الماش المطحون.

• قطعة من الزبدة.

• كمية من التمر المفروم أو العجوة.

• القليل من السمسم.

الطريقة

• تمزج جميع المكونات وتلف على هيئة أصابع.

• يتم تناولها على مدار اليوم بعد أو قبل الوجبات الرئيسية.

الماش و العسل للتسمين



المكونات

• ملعقة من مسحوق الماش.

• ملعقة من العسل.

الطريقة

• يخلط الماش مع العسل للحصول على خليط متجانس.

• يتم تناول ملعقة من الخليط في الصباح قبل تناول وجبة الفطور.

• يمكن الاستفادة من هذه الوصفة أيضاً لتسمين الخدود.

وصفات من الحلبة للتسمين

مغلي الحلبة للتسمين



المكونات

• كوب من الماء.

• 3 غرام من بذور الحلبة.

الطريقة

• تسحن بذور الحلبة.

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• تضاف بذور الحلبة المطحونة إلى الماء.

• يترك المزيج حتى يبرد، ثم يصفى ويشرب مغلي الحلبة.

• تكرر هذه الوصفة 3 مرات في اليوم.

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الحلبة وزيت الزيتون للتسمين



المكونات

• ملعقة من بذور الحلبة المطحونة.

• ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة

يمزج زيت الزيتون مع مسحوق بذور الحلبة للحصول على خليط متجانس.

يتم تناول 4 ملاعق منه يومياً على مدار اليوم.



زيت الحلبة للتسمين



المكونات

• ملعقة و ½ من زيت الحلبة.

• ½ كوب من الماء

الطريقة

• يمزج زيت الحلبة مع الماء.

• يتم تناول هذا المريج مرتين في اليوم، صباحاً وقبل الخلود إلى النوم.





