ابرزها التكرار.. اليكم 5 طرق فعالة لتحسين الذاكرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 01:13 مساءً - تعد ذاكرتنا جزءاً لا يتجزأ من هويتنا، ولكن مع التقدم ​​في السن تتدهور الذاكرة لدى العديد من كبار السن، ويصبح التراجع خطيراً لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على العيش بشكل مستقل، والتي تعد واحدة من أكبر المخاوف التي يواجهها البالغون مع تقدمهم في السن.

النبأ السار هو أن العلماء كانوا يتعلمون المزيد عن قدرة دماغنا المذهلة على التغيير وتنمية روابط عصبية جديدة كل يوم، حتى في سن الشيخوخة.

يُعرف هذا المفهوم بالمرونة العصبية، ومن خلال البحث عن هذا المعنى، اكتشف العلماء أن سعة ذاكرتنا ليست ثابتة، بل مرنة مثل البلاستيك، ولتحقيق أقصى استفادة من المرونة العصبية، ستحتاج إلى تدريب عقلك والعناية بجسمك، وذلك حسب ما ذكره موقع ” هيلث لاين”.

وهناك 5 من أكثر الطرق الفعالة لتحسين الذاكرة.

1ـ تعلم شيئا جديداً:

قوة الذاكرة مثل قوة العضلات كلما زاد استخدامه، زادت قوته، ولكن لا يمكنك رفع نفس الحجم من الوزن كل يوم وتتوقع أن تصبح أقوى، وستحتاج إلى إبقاء عقلك في مواجهة تحديات مستمرة، ويعد تعلم مهارة جديدة طريقة ممتازة لتقوية سعة ذاكرة عقلك.

هناك العديد من الأنشطة التي يمكنك الاختيار من بينها، ولكن الأهم من ذلك، أنك ستحتاج إلى العثور على شيء يفرض عليك الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك ويستحوذ على انتباهك الكامل.

وهنا بعض الأمثلة:

1-تعلم آلة جديدة

2-صنع الفخار

3-العب ألعاب العقل، مثل سودوكو أو الشطرنج

4-تعلم نوع جديد من الرقص، مثل رقصة التانغو

5-تعلم لغة جديدة

أظهر بحث من عام 2007 أن التحدث بأكثر من لغة يمكن أن يؤخر ظهور مشاكل الذاكرة لدى الأشخاص المصابين بالخرف.

2ـ التكرار والاسترجاع:

في أي وقت تتعلم فيه معلومة جديدة، فمن المرجح أن تقوم بتسجيل هذه المعلومات عقلياً إذا تكررت، حيث يعزز التكرار الروابط التي نخلقها بين الخلايا العصبية، وكرر ما تسمعه بصوت عالٍ، وحاول استخدامه في جملة، واكتبها واقرأها بصوت عالٍ.

لكن العمل لا يتوقف عند هذا الحد، حيث تظهر الأبحاث أن التكرار البسيط هو أداة تعليمية غير فعالة إذا تم استخدامه بمفرده، وستحتاج إلى الجلوس لاحقاً ومحاولة استرداد المعلومات بنشاط دون النظر إلى المكان الذي كتبته فيه، واختبار نفسك لاسترجاع المعلومات أفضل من المذاكرة المتكررة، حيث تؤدي ممارسة الاسترجاع إلى إنشاء المزيد من الخبرات التعليمية طويلة المدى وذات المغزى.

3ـ جرب الاختصارات وفن الإستذكار:

يمكن أن تكون أجهزة الذاكرة في شكل اختصارات أو أغاني أو قوافي، وتم اختبار فن الإستذكار منذ الستينيات كإستراتيجية فعالة للطلاب، وربما تكون قد تعلمت بعض أدوات الذاكرة لتذكر القوائم الطويلة.

4ـ معلومات “المجموعة” أو “القطع”:

يشير التجميع أو التقسيم إلى عملية تقسيم المعلومات المكتسبة حديثاً إلى أجزاء لإنتاج أجزاء أقل وأكبر من المعلومات على سبيل المثال: ربما لاحظت أنه من الأسهل كثيراً تذكر رقم الهاتف إذا تم تجميع الأرقام العشرة في ثلاثة أجزاء منفصلة بدلاً من رقم واحد طويل.

5- بناء “قصر العقل”:

غالباً ما يستخدم أبطال الذاكرة أسلوب قصر العقل، في هذه التقنية القديمة، تقوم بإنشاء مكان مرئي ومعقد لتخزين مجموعة من الذكريات.