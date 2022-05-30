ما الفرق بين نوبة الهلع والنوبة القلبية.. اليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ 3 ساعات

نوبة الهلع حالة مرضية نسمع عنها بشكل كبير، وكثيرة هي المرات التي نتساءل فيها إذ كنّا نمر بهذا النوع من الحالات، فكيف نتأكد من الموضوع، لذلك نقدم لكم اليوم كل المعلومات المتعلّقة بنوبة الهلع، ما هي أعراضها، متى تُصابين بها والفرق بينها وبين النوبة القلبية.

ما هي نوبة الهلع؟

نوبة الهلع هي حالة قلق تصيب الإنسان فجأة، حيث يشعر بخوف شديد من دون أي سبب واضح، عند الإصابة بنوبة الهلع، قد يشعر المريض أنه يتعرّض لنوبة قلبية حادة أو أنه يفارق الحياة، حيث يفقد السيطرة على نفسه.

ما هي أعراض نوبة الهلع؟

1- الشعور بالخطر.

2- التعرّق والارتعاش.

3- ضيق التنفس.

4- الغثيان ووجع البطن.

5- الصداع والدوخة.

متى تصاب بنوبة الهلع؟

بشكل عام، يُصاب الكثيرون بنوبة الهلع مرة أو مرتين في حياتهن كحد أقصى وذلك عند التعرض لموقف مزعج يستوجب القلق والخوف، أما إذ تكررت هذه الحالة مراراً وتكراراً، من المستحسن زيارة طبيب مختص، فربما يكون الشخص مصاب بحالة مرضية تُدعى اضطراب الهلع.

ما الفرق بين نوبة الهلع والنوبة القلبية؟

الفرق بين النوبة القلبية ونوبة الهلع يكمن في الأعراض، فإن أعراض نوبة الهلع تستمر لبضعة دقائق أو لساعة كحد أقصى، أما النوبة القلبية فأعراضها تستمر لدى المريض لفترة أطول، فتقل حدّتها تدريجياً لكن يبقى الألم يرافق المريض.